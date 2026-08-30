नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाना अमृतसर के सरपंच को पड़ा भारी, तीसरी बार जानलेवा हमला; वीडियो जारी कर खोली पोल

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में सीमा पार से हो रही नशे की तस्करी और बढ़ते नशे के खिलाफ आवाज उठाना अटारी गांव के सरपंच हरप्रीत सिंह को भारी पड़ रहा है। सरपंच ने आरोप लगाया है कि नशा तस्करों के सहयोगियों ने उन पर और उनके एक समर्थक पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि यह उनकी जान लेने की तीसरी कोशिश है।

सरपंच हरप्रीत सिंह लंबे समय से गांव में खुलेआम नशा बेचने और पाकिस्तान से नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कई लोगों के नाम लेते हुए उन पर नशे के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। सरपंच का कहना है कि नशे के कारण गांव में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।