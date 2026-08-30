लुधियाना में किसानों का प्रदर्शन, मिनी सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाया; मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे

जागरण संवाददाता, लुधियाना। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की ओर से रविवार को लुधियाना के मिनी सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर पक्का मोर्चा शुरू कर दिया गया। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें पूरी होने तक धरना दिन-रात लगातार जारी रहेगा। दोपहर करीब 12 बजे किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ मौके पर पहुंचे और धरना शुरू किया।

किसान अपने साथ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में राशन, पानी और धरने के लिए जरूरी सामान लेकर आए हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉलियां सड़क किनारे खड़ी की गई हैं और किसानों के अनुसार इससे यातायात प्रभावित नहीं हो रहा। धरने में शामिल किसानों के लिए भोजन, पानी और चाय-पानी की व्यवस्था भी की गई है। रात में बारिश की संभावना को देखते हुए तिरपाल आदि की व्यवस्था की गई है।