बठिंडा में फुटबाल मैदान से घर की ओर निकले पीटी शिक्षक की सड़क हादसे में मौत, पंजाब स्तर के खिलाड़ी थे अमृतपाल

संवाद सूत्र, नथाना (बठिंडा)। बठिंडा के सरकारी हाई स्कूल जंगियाणा में पीटी शिक्षक के पद पर सेवाएं दे रहे नथाना निवासी अमृतपाल सिंह जग्गू की सड़क हादसे में मौत हो गई। शनिवार को गांव गुमटी और दयालपुरा मिर्जा के बीच मुख्य सड़क पर उनकी कार की टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार, अमृतपाल सिंह जग्गू स्कूल में छुट्टी के बाद रोजाना की तरह खिलाड़ियों को फुटबाल का अभ्यास करवाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव गुमटी और दयालपुरा मिर्जा के बीच उनकी कार की टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि वह बुरी तरह घायल हो गए।