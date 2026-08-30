बठिंडा में बेखौफ चोर-झपटमार, ताबड़तोड़ 4 वारदातों से मची सनसनी; सीसीटीवी के बावजूद पुलिस खाली हाथ

जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर में चोर और झपटमार बेखौफ नजर आ रहे हैं। रविवार तड़के करीब एक घंटे के भीतर दो दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान चोरी कर लिया गया। दोनों घटनाओं में एक ही युवक के शामिल होने की बात सामने आई है और उसका चेहरा निगरानी कैमरों में साफ दिखाई दे रहा है।

एक घंटे बाद दूसरी दुकान में वारदात इसके करीब एक घंटे बाद प्रताप नगर की गली नंबर 17 स्थित मोहित टेलीकाम की दुकान में भी चोरी हुई। आरोपित ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 15 हजार रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी कर लिया। दोनों घटनाओं के निगरानी कैमरों की फुटेज में एक ही युवक दिखाई दे रहा है। उसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है।