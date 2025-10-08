Language
    Tarantaran News: अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 16 किलो हेरोइन बरामद; पाकिस्तान से आती थी खेप

    By DHARAMBIR SINGH MALHAR Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    तरनतारन पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 16 किलो हेरोइन बरामद हुई है जो पाकिस्तान से मंगवाई गई थी। तस्कर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते थे और ड्रोन से हेरोइन की खेप प्राप्त कर राज्य भर में सप्लाई करते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    पाक से हेरोइन मंगवाने वाले दो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पाकिस्तान बैठे समग्लरों से राबता बनाकर हेरोइन की खेप मंगवाकर राज्य भर में सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग पर नाकाबंदी दौरान गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 16 किलो हेरोइन की खेप बरामद की गई है। थाना सदर में केस दर्ज करके तस्करों को गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि पाक से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है।

    एसएसपी डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि सीआईए स्टाफ प्रभारी प्रभजीत सिंह ने एसपी रिपुतपन सिंह, डीएसपी सुखबीर सिंह संधू की अगुवाई में जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग स्थित गांव खब्बे डोगरा के पास नाका लगा रखा था।

    खुफिया सूचना के आधार पर स्विफ्ट कार (पीबी 08 डीजी 0128) को रोक कर तलाशी ली गई। कार में सवार दो लोगों से 16 किलो हेरोइन की खेप मिली। जिनकी बाद में पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू पुत्र अजीत सिंह निवासी रइया, हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ध्यानपुर (अमृतसर) के तौर पर हुई।

    एसएसपी ग्रेवाल ने बताया कि दोनों तस्करों ने कबूल किया है कि पाक बैठे समग्लरों से व्हाट्सएप के माध्यम से उक्त तस्कर राबता बनाते थे। जिसके बाद सरहद पार से ड्रोन की आमद होती थी। निर्धारित स्थान पर फैंकी गई हेरोइन की खेप को उठाकर राज्य भर में सप्लाई की जाती थी। उक्त गिरोह के साथ जुड़े अन्य तस्करों का पता लगाया जा रहा है। इस मौके एसपी रिपुतपन सिंह, डीएसपी सुखबीर सिंह संधू, सीआइए स्टाफ प्रभारी प्रभजीत सिंह, कुलवंत सिंह विर्क मौजूद रहे।