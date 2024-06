Amritpal Singh की चुनाव में जीत के बाद डिब्रूगढ़ पहुंचे माता-पिता, मां बलविंदर कौर ने जेल में बांटी मिठाइयां

अमृतपाल सिंह के पिता ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा चुनाव जीत गया है। हम उससे मिलने आए हैं ताकि उसे भी खुशी हो कि लोगों ने उसे प्यार किया और भारी मतों से विजयी बनाया। उन्होंने कहा कि वे उनसे चुनाव जीतने पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछेंगे और 'अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए उनका क्या संदेश होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।

कौर ने कहा कि वह अपने बेटे के लिए नए कपड़े और जूते लेकर आई हैं। शपथ लेने के दौरान उसे इनकी आवश्यकता होगी। अमृतपाल की पत्नी के साथ वकील और पंजाब के पूर्व सांसद राजदेव सिंह खालसा भी थे। जो अमृतपाल की रिहाई के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठा रहे हैं।

राजदेव सिंह खालसा ने दावा किया कि सिख समुदाय ने उन्हें इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने अमृतपाल में वह लीडरशिप के गुण देखे हैं।

#WATCH | Dibrugarh, Assam: Amritpal Singh's mother Balwinder Kaur says, "I thank the public for making him(Amritpal Singh) an MP with a very huge lead...He will come out of jail soon...The government will have to release him as people have given him such a big mandate..." pic.twitter.com/1wEmdHbA5n— ANI (@ANI) June 8, 2024