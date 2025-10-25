Language
    तरनतारन उपचुनाव से पहले शिअद प्रत्याशी बीबी रंधावा की बेटी और दामाद के खिलाफ केस दर्ज, क्या है मामला?

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    तरनतारन उपचुनाव में, अकाली दल की प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा के समर्थकों पर आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इन पर आप प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू को धमकाने का आरोप है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें एआई से तैयार वीडियो क्लिप भी शामिल हैं।

    शिअद प्रत्याशी बीबी रंधावा की बेटी और दामाद के खिलाफ केस दर्ज। फाइल फोटो

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन-21 के उपचुनाव लिए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रत्याशी बीबी सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर, उनके दामाद अमृतपाल सिंह के अलावा गांव गग्गोबुआ के सरपंच परमजीत सिंह पम्मा, पूरन सिंह झब्बाल, अजमेर सिंह काका छापा व सोनू दोदे के अलावा 20 अज्ञात के खिलाफ शुक्रवार की रात थाना सिटी तरनतारन में आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन बाबत केस दर्ज कर लिया गया।

    इस बाबत जिला परिषद के पूर्व सदस्य व सरपंच मुनीश कुमार मोनू चीमा ने जिला चुनाव अधिकारी को लिखित शिकायत दी थी। जिसके आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है।

    दर्ज की गई एफआइआर नंबर 240 मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर पोस्टें डालकर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू व उनके समर्थकों को धमकाने के आरोपों के तहत बीएनएस की धारा 351 (2), 353 (1), 353 (2), 174, 61 (2) व आइटी एक्ट की धारा 67 के तहत उक्त आरोपितों को नामजद किया गया है। एफआइआर में करीब 20 को शामिल करके उनकी पहचान के लिए कार्रवाई जारी है।

    जिला परिषद के पूर्व सदस्य मुनीश कुमार मोनू चीमा ने 23 अक्तूबर को उक्त शिकायत दी थी। जिसकी जांच के दौरान इंटरनेट मीडिया पर चल रही कई वीडियो कब्जे में ली गईं। इनमें कुछ ऐसे क्लिप भी शामिल हैं, जो एआइ तकनीक से तैयार किए गए थे। थाना सिटी के प्रभारी गुरचरन सिंह का कहना है कि गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

    उपचुनाव से पहले संधू ने मानी हार

    शिअद प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा का कहना है कि तरनतारन उपचुनाव में आप प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। भगवंत मान की सरकार उपचुनाव में हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई के आगे पार्टी का कोई नुमायंदा नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस है। पहला मौका है कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ पंजाब पुलिस के हाथों में आम आदमी पार्टी के झंडे देकर चुनाव लड़ा जा रहा हो।