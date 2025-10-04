Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर सिरफिरे युवक ने महिला पर पेट्रोल छिड़क लगा दी आग, हालत गंभीर

    By DHARAMBIR SINGH MALHAR Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:36 PM (IST)

    तरनतारन में एक सिरफिरे युवक ने शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर एक 29 वर्षीय महिला को पेट्रोल डालकर जला दिया। महिला गंभीर रूप से घायल है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी मनी महिला पर बुरी नजर रखता था और दबाव बनाता था। विरोध करने पर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिरफिरे युवक ने महिला पर पेट्रोल छिड़क लगा दी आग। सीसीटीवी से ली गई फोटो

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर एक सिरफिरे युवक ने 29 वर्षीय महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उसे गंभीर हालत में अमृतसर रेफर किया गया है। महिला के स्वजन का आरोप है कि आरोपित युवक मनी साउंड सिस्टम का काम करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह ज्योति पर बुरी नजर रखता और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था। ज्योति इसका विरोध करती थी, इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। मोहल्ला जसवंत सिंह वाला निवासी महिला दो बच्चों की मां है। उसका पति से तलाक हो चुका है। वह एक बेकरी की दुकान पर काम करती है।

    गत वीरवार रात साढ़े नौ बजे ज्योति अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ बेकरी से घर पैदल जा रही थी। घर से कुछ दूरी पर मनी नामक युवक पीछा करने लगा। जब मेन सड़क से घर की ओर मुड़ने लगी तो उसने रोक लिया और उस पर पेट्रोल छिड़क उसे आग लगा दी।

    जब लोग इकट्ठा हुए तो आरोपित फरार हो गया। गंभीर हालत में उसे अमृतसर रेफर किया है। डीएसपी जगजीत सिंह चहल ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।