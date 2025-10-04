Punjab News: शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर सिरफिरे युवक ने महिला पर पेट्रोल छिड़क लगा दी आग, हालत गंभीर

तरनतारन में एक सिरफिरे युवक ने शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर एक 29 वर्षीय महिला को पेट्रोल डालकर जला दिया। महिला गंभीर रूप से घायल है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी मनी महिला पर बुरी नजर रखता था और दबाव बनाता था। विरोध करने पर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, तरनतारन। शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर एक सिरफिरे युवक ने 29 वर्षीय महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उसे गंभीर हालत में अमृतसर रेफर किया गया है। महिला के स्वजन का आरोप है कि आरोपित युवक मनी साउंड सिस्टम का काम करता है।

वह ज्योति पर बुरी नजर रखता और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था। ज्योति इसका विरोध करती थी, इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। मोहल्ला जसवंत सिंह वाला निवासी महिला दो बच्चों की मां है। उसका पति से तलाक हो चुका है। वह एक बेकरी की दुकान पर काम करती है।

गत वीरवार रात साढ़े नौ बजे ज्योति अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ बेकरी से घर पैदल जा रही थी। घर से कुछ दूरी पर मनी नामक युवक पीछा करने लगा। जब मेन सड़क से घर की ओर मुड़ने लगी तो उसने रोक लिया और उस पर पेट्रोल छिड़क उसे आग लगा दी।