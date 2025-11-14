Language
    तरनतारन उपचुनाव: AAP के हरमीत संधू की धमाकेदार जीत, जमानत भी नहीं बचा पाए कांग्रेस-बीजेपी के उम्मीदवार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने 12,091 मतों से जीत दर्ज की। शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर रंधावा दूसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। शुरुआती रुझानों में शिअद आगे थी, लेकिन बाद में आप ने बढ़त बना ली।

    तरनतारन उपचुनाव में आप के हरमीत सिंह संधू की 12,091 मतों से हुई जीत (फोटो: जागरण)

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन उपचुनाव के नतीजे में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू ने 12,091 मतों से चुनाव जीत लिया। शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा दूसरे नंबर पर आईं।

    जबकि आजाद चुनाव लड़ने वाला मनदीप सिंह तीसरे नंबर पर रहा। 2027 के चुनाव में अपने बलबूते सरकार बनाने का दावा करने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के करनबीर सिंह बुर्ज व भाजपा के हरजीत सिंह संधू अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए।

    उपचुनाव के नतीजों में सियासी पंडितों के दावे मुताबिक आप की जीत हुई। जबकि शिअद ग्राउंड स्तर पर कड़ी मेहनत करके दूसरे नंबर पर रहा। डिबरुगढ़ जेल में बंद अलगावादी व सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी की ओर से प्रत्याशी मनदीप सिंह तीसरे नंबर पर आया।

    बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा हलका तरनतारन से इसी पार्टी को तरनतारन असैंबली हलके से करीब 44 हजार मत लेकर जीत प्राप्त की थी। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को यहां शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।

    करन बुर्ज को केवल 15,078 वोट मिले। 2002 के विस चुनाव में इसी सीट से जब हरमीत सिंह संधू आजाद जीते थे तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह केरों के छोटे बेटे गुरिंदरपाल सिंह केरों केवल 14,204 मत प्राप्त कर सके थे। भाजपा के हरजीत सिंह संधू को 6,239 वोट मिले।

    इतने वोट किए प्राप्त

     

    हरमीत सिंह संधू (आप) : 42,649

     

    सुखविंदर कौर रंधावा (शिअद) : 30,558

     

    मनदीप सिंह (आजाद) : 19,620

     

    करनबीर सिंह बुर्ज (कांग्रेस) : 15,078

     

    हरजीत सिंह संधू : 6,239

     

    मनदीप सिंह (आजाद) : 873

     

    हरबिंदर कौर उसमां (आजाद) : 547

     

    नीटू शटरां वाला (आजाद) : 464

     

    विजय कुमार (आजाद) : 457

     

    जसवंत सिंह सोहल (आजाद) : 147

     

    शाम लाल गांधी (सचो सच पार्टी) : 123

     

    अरुण कुमार खुरमी (आजाद) : 113

     

    हरपाल सिंह भंगू (आजाद) : 104

     

    कोमलप्रीत सिंह चाहल (आजाद) : 68

     

    नैब सिंह (आजाद) : 64

    नोटा : 609