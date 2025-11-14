तरनतारन उपचुनाव: AAP के हरमीत संधू की धमाकेदार जीत, जमानत भी नहीं बचा पाए कांग्रेस-बीजेपी के उम्मीदवार
तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने 12,091 मतों से जीत दर्ज की। शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर रंधावा दूसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। शुरुआती रुझानों में शिअद आगे थी, लेकिन बाद में आप ने बढ़त बना ली।
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन उपचुनाव के नतीजे में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू ने 12,091 मतों से चुनाव जीत लिया। शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा दूसरे नंबर पर आईं।
जबकि आजाद चुनाव लड़ने वाला मनदीप सिंह तीसरे नंबर पर रहा। 2027 के चुनाव में अपने बलबूते सरकार बनाने का दावा करने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के करनबीर सिंह बुर्ज व भाजपा के हरजीत सिंह संधू अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए।
उपचुनाव के नतीजों में सियासी पंडितों के दावे मुताबिक आप की जीत हुई। जबकि शिअद ग्राउंड स्तर पर कड़ी मेहनत करके दूसरे नंबर पर रहा। डिबरुगढ़ जेल में बंद अलगावादी व सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी की ओर से प्रत्याशी मनदीप सिंह तीसरे नंबर पर आया।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा हलका तरनतारन से इसी पार्टी को तरनतारन असैंबली हलके से करीब 44 हजार मत लेकर जीत प्राप्त की थी। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को यहां शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।
करन बुर्ज को केवल 15,078 वोट मिले। 2002 के विस चुनाव में इसी सीट से जब हरमीत सिंह संधू आजाद जीते थे तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह केरों के छोटे बेटे गुरिंदरपाल सिंह केरों केवल 14,204 मत प्राप्त कर सके थे। भाजपा के हरजीत सिंह संधू को 6,239 वोट मिले।
इतने वोट किए प्राप्त
हरमीत सिंह संधू (आप) : 42,649
सुखविंदर कौर रंधावा (शिअद) : 30,558
मनदीप सिंह (आजाद) : 19,620
करनबीर सिंह बुर्ज (कांग्रेस) : 15,078
हरजीत सिंह संधू : 6,239
मनदीप सिंह (आजाद) : 873
हरबिंदर कौर उसमां (आजाद) : 547
नीटू शटरां वाला (आजाद) : 464
विजय कुमार (आजाद) : 457
जसवंत सिंह सोहल (आजाद) : 147
शाम लाल गांधी (सचो सच पार्टी) : 123
अरुण कुमार खुरमी (आजाद) : 113
हरपाल सिंह भंगू (आजाद) : 104
कोमलप्रीत सिंह चाहल (आजाद) : 68
नैब सिंह (आजाद) : 64
नोटा : 609
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।