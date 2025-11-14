तरनतारन उपचुनाव: AAP के हरमीत संधू की धमाकेदार जीत, जमानत भी नहीं बचा पाए कांग्रेस-बीजेपी के उम्मीदवार

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन उपचुनाव के नतीजे में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू ने 12,091 मतों से चुनाव जीत लिया। शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा दूसरे नंबर पर आईं। जबकि आजाद चुनाव लड़ने वाला मनदीप सिंह तीसरे नंबर पर रहा। 2027 के चुनाव में अपने बलबूते सरकार बनाने का दावा करने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के करनबीर सिंह बुर्ज व भाजपा के हरजीत सिंह संधू अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए।

उपचुनाव के नतीजों में सियासी पंडितों के दावे मुताबिक आप की जीत हुई। जबकि शिअद ग्राउंड स्तर पर कड़ी मेहनत करके दूसरे नंबर पर रहा। डिबरुगढ़ जेल में बंद अलगावादी व सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी की ओर से प्रत्याशी मनदीप सिंह तीसरे नंबर पर आया।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा हलका तरनतारन से इसी पार्टी को तरनतारन असैंबली हलके से करीब 44 हजार मत लेकर जीत प्राप्त की थी। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को यहां शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। करन बुर्ज को केवल 15,078 वोट मिले। 2002 के विस चुनाव में इसी सीट से जब हरमीत सिंह संधू आजाद जीते थे तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह केरों के छोटे बेटे गुरिंदरपाल सिंह केरों केवल 14,204 मत प्राप्त कर सके थे। भाजपा के हरजीत सिंह संधू को 6,239 वोट मिले।