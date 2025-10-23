पंजाब के तरनतारन में AAP नेता मनदीप कौर की हत्या, कांग्रेस के पूर्व सरपंच ने मारी गोली

जागरण संवाददाता, तरनतारन। जिला तरनतारन के गांव धगाणा में कांग्रेस समर्थित पूर्व सरपंच साहिब सिंह ने पत्नी व दो बेटों के साथ मिलकर घर के सामने रहती आम आदमी पार्टी (आप) की पंच मनदीप कौर की गोली मारकर हत्या कर दी।

इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जतिंदर सिंह ने बताया कि उसका एक भाई स्पेन में रहता है। उनकी पत्नी मनदीप कौर आम आदमी पार्टी से पंचायत सदस्य है। मंगलवार को रात पौने नौ बजे कांग्रेस से संबंधित पूर्व सरपंच साहिब सिंह के बेटे सुखविंदर सिंह गोगी, लखविंदर सिंह बूरी ने अपने सोनालिका ट्रैक्टर पर गीत लगा रखे थे।

'अश्लील इशारे करता था' एक आपत्तिजनक गीत को गोगी बार-बार लगा रहा था, जबकि लखविंदर उसके घर की ओर देखकर हाथों से अश्लील इशारे करता था। जतिंदर सिंह ने जब विरोध किया तो साहिब सिंह की पत्नी परमजीत कौर भी घर से बाहर निकली।