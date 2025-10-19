तरनतारन उपचुनाव: आप उम्मीदवार हरमीत संधू का 150 कारों के काफिले के साथ धमाकेदार नामांकन, पन्नू ने ठोकी 2027 की नींव

संवाद सहयोगी, किला लाल सिंह। हलका तरनतारन में होने जा रहे उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू की तरफ से आज बड़े काफिले के साथ अपना नामजदगी पत्र दाखिल किया गया। जिसमें हल्का फतेहगढ़ चूड़ियां से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज बलबीर सिंह पन्नू 150 कारों के बड़े काफिले के साथ उनके समर्थन में शामिल हुए। जिससे हल्का तरनतारन के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू के चुनाव प्रचार को बड़ा समर्थन मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपने संबोधन में बलबीर सिंह पन्नू ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी विकास तथा तरक्की के प्रति अपनी वचनबद्धता की वजह से चुनाव जीतने के लिए तैयार है। इस मौके 150 कारों के बड़े काफिले ने हल्के में आप के लिए व्यापक समर्थन का प्रदर्शन किया। इस दौरान बलबीर सिंह पन्नू ने पंजाब में आप सरकार की तरफ से किए गए कामों का हवाला देते हुए विकास तथा तरक्की पर पार्टी के ध्यान पर जोर दिया।

उन्होंने विश्वास जताया कि आप की तरफ से किया गया विकास ऐजंडा वोटरों पर गूंजेगा। जिससे उपचुनाव में फैसलाकुन्न जीत होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही लोग हितैशी पार्टी है। जिसकी वजह से सरकार के साथ हर वर्ग खुशहाल है। दूसरी पार्टियों के नेता जीतने के बाद कभी लोगों के दिखाई नहीं देते। जबकि आप के नेता लोगों में रहकर हल्के का विकास कर रहे हैं।