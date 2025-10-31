संगरूर: ससुराल वालों की मारपीट और यातना से तंग आकर बहू ने निगला जहर, पति और सास-ससुर पर हत्या का केस

संवाद सूत्र, भवानीगढ़\संगरूर। नजदीकी गांव भट्टीवाल खुर्द में ससुराल परिवार से तंग आकर जहर खाकर खुदकुशी करने वाली महिला के मामले में पति, ससुर व सास पर मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते थाना प्रमुख इंस्पेक्टर मालविंदर सिंह ने बताया कि मृतक जसवीर कौर पत्नी संदीप सिंह के भाई मनप्रीत सिंह निवासी अल्होरा ने बताया कि उसकी बहन जसवीर कौर का विवाह संदीप सिंह से 2014 में हुआ था।

उसके दो बच्चा व बच्ची हैं। जसवीर का ससुराल परिवार उसे शादी के बाद से परेशान करता था। कई बार उसकी बेरहमी से पिटाई की। कल भी जसवीर कौर के साथ ससुराल परिवार ने मारपीट की।

इससे दुखी होकर जसवीर ने जहर खा लिया। उसे तुरंत भवानीगढ़ के अस्पताल लाया गया, वहां से उसे पटियाला रेफर कर दिया। जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मनप्रीत सिंह के ब्यान पर जसवीर कौर के पति संदीप सिंह, ससुर भरपूर सिंह व सांस बिंदर कौर पर मामला दर्ज किया है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर वारिसों के हवाले कर दी।