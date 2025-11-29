पंजाब में हड़ताल के बीच हिंसा, PRTC के 10 कर्मचारियों पर मामला दर्ज; SHO पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप

जागरण संवाददाता, संगरूर। शुक्रवार को बस स्टैंड संगरूर के समक्ष प्रदर्शन करने वाले पंजाब रोडवेज, पनबस व पीआरटीसी कॉन्ट्रेक्ट वर्कर यूनियन के 10 सदस्यों पर पुलिस ने इरादा-ए-कत्ल, ड्यूटी में विघ्न डालने समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि यूनियन सदस्यों ने एसएचओ धूरी इंस्पेक्टर जसवीर सिंह पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। मामले में नामजद सभी आरोपितों को धरनास्थल पर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंधी थाना सिटी धूरी में एसएचओ इंस्पेक्टर जसवीर के बयान दर्ज किए गए कि शुक्रवार सुबह साढे 8 बजे यूनियन के पदाधिकारियों व वर्करों ने बस स्टैंड के अंदर खड़ी सरकारी बसों को बाहर सड़क पर रोक दिया, इससे आवाजाई ठप हो गई।

पुलिस व सिविल प्रशासन ने बहुत समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने पेट्रोल की बोतलें निकालकर खुद पर छिड़कना शुरु कर दिया और आत्मदाह की धमकी दी। इस पश्चात धरना लगा दिया। इस दौरान कुछ यूनियन के वर्कर बस की छत पर चढ़कर सरकारी संपति पर पेट्रोल छिड़कने लगे। पुलिस ने बार-बार अपील करने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने इसके बाद पुलिस बसों की छत पर चढ़े यूनियन सदस्यों को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, तो यूनियन के पदाधिकारियों ने खुद पर तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। उक्त यूनियन नेता सुखजिंदर सिंह ने इंस्पेक्टर पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

अचानक लगी आग से वर्दी, पगड़ी व कपड़े जल गए। साथ मौजूद पुलिस मुलाजिमों ने तुरंत आग बुझा दी। उसे घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल संगरूर भर्ती करवाया गया है। आरोप लगाया कि यूनियन के सचिव सुखजिंदर सिंह निवासी धूरी, उपप्रधान रमनदीप सिंह उर्फ रमणां लाडबंजारा कलां, सहायक सचिव गुरजीत सिंह उर्फ हैप्पी निवासी रामपुरा भिंडरा, उपप्रधान रूपिंदर सिंह उर्फ फौजी निवासी हथन, जिला प्रधान मालेरकोटला मनप्रीत सिंह निवासी खानपुर, डिंपल कुमार निवासी दिड़बा, जोरा सिंह निवासी कनकवाल भंगुआ, गुरजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी पूनावाल, गुरप्रीत सिंह निवासी लाडबंजारा कलं, मनजीत सिंह निवासी हरियाऊ ने पुलिस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की।