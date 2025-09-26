Language
    संगरूर में थार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में फैक्ट्री से घर लौट रहे मजदूर की मौत

    By SACHIN DHANJAS Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:13 PM (IST)

    संगरूर में धूरी रोड पर एक अज्ञात थार गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं भवानीगढ़ में एक और सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई जब उनकी मोटरसाइकिल को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दो सड़क हादसों में दो की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, संगरूर। धूरी रोड पर भसौड़ बस स्टैंड के पास एक अज्ञात थार गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जानकारी देते हुए कृष्ण निवासी राजिंदरापुरी रंचना ने बताया कि कश्मीर निवासी बुडाला जिला हिसार हरियाणा हाल आबाद राजिंदरापुरी रंचना केआरबीएल इंडस्ट्री में मजदूरी का काम करता था।

    24 सितंबर की शाम को वह काम से वापस अपने घर आज रहा था। जब वह भसौड़ बस स्टैंड के पास पहुंचा तो एक थार गाड़ी के चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे कश्मीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी चंडीगढ़ के अस्पताल में मौत हो गई। कृष्ण के बयानों के आधार पर पुलिस ने अज्ञात थार के चालक के खिलाफ केस दर्ज कर अगली कार्रवाई आरंभ कर दी।

    उधर, एक अन्य हादसे भवानीगढ़ एरिया में हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परमेशर सिंह निवासी अगेती थाना सदर नाभा जिला पटियाला ने बताया कि 24 सितंबर को उसके पिता मुख्तियार सिंह पुत्र उजागर सिंह मोटरसाइकिल पर रानी कौर निवासी भवानीगढ़ को नदामपुर में कोई मकान दिखाने के लिए गए गए थे।

    शाम को साढ़े पांच बजे उसे किसी ने फोन पर जानकारी दी कि पिता मुख्तियार सिंह के मोटरसाइकिल को गांव हरदितपुरा के समीप किसी वाहन ने टक्कर मार दी। वह तुरंत मौके पर पहुंचा तो देखा कि पिता मुख्तियार सिंह की मौत हो चुकी थी, जबकि रानी कौर घायल हो गई।

    पड़ताल करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल को टक्कर मनवीर सिंह निवासी सुच्ची जिला जालंधऱ की गाड़ी से हुई है। पुलिस ने मनवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर अगली कार्रवाई आरंभ कर दी।