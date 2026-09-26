गांव के विवाद में बुझ गया चिराग! संगरूर में युवक ने की खुदकुशी, सरपंच समेत 4 पर केस दर्ज करने पर अड़े परिजन

जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर में विधानसभा हलका सुनाम के गांव कनोई के एक 23 वर्षीय युवक सनमदीप सिंह ने जहरीली दवा निगलकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच समेत चार व्यक्तियों बार-बार युवक को धमकियां दी जा रही थी, जिससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या की है। ऐसे में सरपंच समेत कथित आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए।

साथ ही एलान किया कि जब तक पुलिस केस दर्ज करके आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक मृतक का पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिजन सहित ग्रामीणों ने सिविल अस्पताल संगरूर को मोर्चरी के बाहर धरना लगा दिया। देर शाम तक परिवार ने बयान दर्ज नहीं करवाई, जिस कारण मोर्चरी के बाहर धरना जारी रहा।

इस घटना की सूचना मिलने पर गांव शेरों का मोहनजीत सिंह शेरों, भाजपा की जिला प्रधान-2 दामन बाजवा, अकाली दल (ब) के जिला प्रधान तेजिंदर सिंह संघरेड़ी सहित अन्य भी मौके पर पहुंचे व मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल करके आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

अब पिछले कुछ माह से उक्त केस वापस लेने के लिए फिर मृतक सनमदीप सिंह को कथित तौर पर सरपंच व उसके साथी पूर्व पंच हरबंस सिंह द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। तंग आकर उठाया कदम मई माह में भी परिवार ने उक्त व्यक्तियों पर उन्हें धमकाने व सनमदीप सिंह का मोबाइल फोन छीनने के मामले में कार्रवाई के लिए थाना सदर संगरूर में दर्खास्त दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि परिवार पर केस दर्ज कर दिया। इससे तंग आकर ही सनमदीप सिंह ने गत दिवस जहरीली चीज निगल ली, जिससे उसकी मौत हो गई।

मृतक के मामा संदीप सिंह निवासी धनौला सहित परिवार ने पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच कर गांव के सरपंच दीप सिंह उर्फ बावा, उसके भाई गुरिंदर सिंह गोगा, पूर्व पंच हरबंस सिंह, उसकी पत्नी परमजीत कौर के खिलाफ सनमदीप सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करने की मांग की।

सरपंच के हक में खड़ा हुआ गांव उधर, गांव निवासी सरबजीत कौर, बीरा सिंह, गुरचरण सिंह, नाहर सिंह, मिंदो देवी का कहना है कि पूरा गांव सरपंच के साथ है। सनमदीप सिंह की आत्महत्या के मामले से सरपंच का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त युवक सनमदीप सिंह नशे करने का आदी था। उसके गांव की एक विवाहिता महिला के साथ प्रेम संबंध थे।