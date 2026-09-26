नशा छुड़ाओ केंद्र से एक दिन पहले आया घर, अगले ही दिन ड्रेन किनारे मिली लाश; टांग से सिरिंज भी न हटा पाया

जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब में नशा किस कदर युवाओं की जिंदगी लील रहा है, इसकी एक और बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर बरनाला जिले से सामने आई है। विधानसभा हलका महल कलां के अंतर्गत आते गांव सहजड़ा में शनिवार सुबह नशे की ओवरडोज के कारण 27 वर्षीय एक युवक की जान चली गई।

घटना का खौफनाक पहलू यह रहा कि युवक का शव गांव के समीप बहती ड्रेन की पटरी पर औंधे मुंह पड़ा मिला और उसके पैर में नशे का इंजेक्शन लगा हुआ था, जिसकी सिरिंज भी पैर में ही फंसी रह गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह जब गांव का एक व्यक्ति ड्रेन की पटरी के पास से गुजर रहा था, तो उसकी नजर जमीन पर बेसुध पड़े युवक पर पड़ी। अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीण ने तुरंत गांव के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी करवाकर ग्रामीणों को सूचना दी।

घटना की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। मृतक बलजिंदर सिंह के परिजनों ने रोते-बिलखते हुए बताया कि वह पिछले काफी समय से नशे की गंभीर लत का शिकार था। उसे नशा छुड़ाने के लिए एक केंद्र में भर्ती कराया गया था।

इस घटना ने एक बार फिर से क्षेत्र में नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता और नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना महल कलां पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।