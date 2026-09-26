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कपूरथला केंद्रीय जेल में तबीयत बिगड़ने से कैदी की मौत, सात साल से था बंद

By Rajinder Kumar Edited By: Sushil Kumar
Published: Sat, 26 Sep 2026 04:28 PM (IST)

कपूरथला केंद्रीय जेल में बंद 40 वर्षीय कैदी नरिंदर सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। उसे पहले जेल अस्पताल और फिर सिविल अस्पताल ले जाया गया।

कपूरथला केंद्रीय जेल में तबीयत बिगड़ने से कैदी की मौत। सांकेतिक फोटो

कपूरथला केंद्रीय जेल में तबीयत बिगड़ने से कैदी की मौत। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. केंद्रीय जेल कपूरथला में कैदी नरिंदर सिंह की मौत।

  2. अचानक तबीयत बिगड़ने पर सिविल अस्पताल में भर्ती।

  3. सात साल से जेल में बंद था मृतक कैदी।

जागरण संवाददाता, कपूरथला। केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इससे पहले जेल प्रशासन ने तुरंत उसे इलाज के लिए जेल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां ड्यूटी डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे कपूरथला सिविल अस्पताल रेफर कर दिया।

सिविल अस्पताल में तैनात डाक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय नरिंदर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव मूसा थाना भुलत्थ के रूप में हुई है।

मामले की जांच कर रहे थाना कोतवाली के एएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सिविल अस्पताल के माध्यम से कैदी की मौत की सूचना मिली थी। जांच में सामने आया है कि मृतक के खिलाफ धारा 376 व अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज थे और वह पिछले सात साल से केंद्रीय जेल में बंद था।

वीरवार रात अचानक उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जेल अस्पताल से सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। एएसआई ने बताया कि मजिस्ट्रेट के आदेशों पर मृतक के परिजनों के बयान कलमबद्ध करने के बाद शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा वीडियोग्राफी के साथ करवाया जाएगा। इसके बाद शव वारिसों के हवाले कर दिया जाएगा।