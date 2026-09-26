बठिंडा में नेश के खिलाफ निहंगों ने खोला मोर्चा, देह व्यापार के खिलाफ सड़कों पर उतरे; प्रशासन को दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, तलवंडी साबो (बठिंडा)। पंजाब सरकार की ओर से पवित्र शहर का दर्जा प्राप्त तलवंडी साबो में नशे के काले कारोबार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अब धार्मिक एवं सामाजिक संगठन सीधे मैदान में उतर आए हैं। तरना दल के निहंग सिंहों ने शहर की मर्यादा बचाने और युवाओं को बर्बादी से रोकने के लिए जोरदार बिगुल बजा दिया है।

तरना दल के जत्थेदार सरबजीत सिंह की अगुआई में निहंग सिंहों ने पूरे शहर में चेतनावृत्ति मार्च निकाला और नशा बेचने वालों को तत्काल अपना काला कारोबार बंद करने का कड़ा संदेश दिया। मार्च के दौरान निहंग सिंहों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी की पावन धरती पर नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नशा तस्करों को सीधे लहजे में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे समय रहते यह अवैध धंधा बंद कर दें, अन्यथा तरना दल के निहंग सिंह अपने पारंपरिक और कड़े तरीकों से इसे रोकने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान शहरवासियों को भी नशे के खिलाफ एकजुट होने और जागरूक रहने का आह्वान किया गया।