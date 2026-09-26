80 रुपये लीटर दूध, तो 250 रुपये किलों कैसे मिल रहा पनीर? भिखीविंड में सस्ते पनीर का काला खेल

संवाद सूत्र, भिखीविंड। त्योहारी सीजन में विवाह-शादियां व अन्य समारोह में तरह-तरह के व्यंजन पेश किए जाते हैं। जिसके चलते दूध, दहीं, पनीर व घी की डिमांड बढ़ चुकी है। क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सैंपल भरती है, लेकिन इसके बावजूद मिलावटी पनीर का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।

80 से 130 रुपए प्रति किलो सस्ता पनीर उपभोक्ताओं के मन में सवाल खड़े कर रहा है। कैसे मिल रहा है सस्ता पनीर? शहर में अधिकांश दुकानों पर पनीर 360 से 380 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि कुछ दुकानदार 300 रुपए प्रति किलो और थोक खरीद पर 250 से 280 रुपए प्रति किलो तक बेच रहे हैं।

दैनिर जागरण की टीम ने भिखीविंड का जायजा लिया तो कुछ दुकानदार 300 रुपए प्रति किलो पनीर बेच रहे हैं। यह दुकानदार 5 से 10 किलो पनीर की खरीद को लेकर 250 से 280 रुपए वसूलते हैं। एक दुकानदार ने बताया कि वह बल्क में दूध खरीदकर स्वयं पनीर तैयार करता है।

सस्ता पनीर हो सकता है हानिकारक हालांकि, यह सवाल बना हुआ है कि यदि बाजार में पनीर का सामान्य भाव अधिक है, तो इतनी कम कीमत में कैसे संभव है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सस्ते दाम में बिक रहा पनीर स्वास्थ्य लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

दूध कारोबारी सुखदेव सिंह सुख खालड़ा व मेजर सिंह अमीशाह का कहना है कि दूध 70 से 80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। एक किलो पनीर बनने में करीब 5 लीटर दूध लगता है, जिससे दूध की लागत 350 से 400 रुपए तक आती है।