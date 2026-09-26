त्योहारों से पहले माहौल खराब करने की कोशिश! अमृतसर में दीवारों पर लिखे देशविरोधी नारे, पुलिस ने साफ करवाए

जागरण संवाददाता, अमृतसर। आगामी पर्व-त्यौहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर शरारती तत्वों द्वारा शहर का आपसी सद्भाव और शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश सामने आई है। अमृतसर के अति-व्यस्त भंडारी पुल की दीवार पर देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा इस हरकत को अंजाम दिया गया।

असामाजिक तत्वों ने खालिस्तान और प्रतिबंधित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के समर्थन में देशविरोधी नारे लिखकर सनसनी फैला दी। शनिवार सुबह जैसे ही राहगीरों की नजर इन नारों पर पड़ी, इलाके में हड़कंप मच गया। त्यौहारों के संवेदनशील समय में आपसी भाईचारा प्रभावित करने के उद्देश्य से रची गई इस साजिश की सूचना मिलते ही पुलिस अमला तुरंत हरकत में आया।