संगरूर में बेकाबू कार का कहर, लहरागागा-जाखल रोड पर मनरेगा मजदूरों को कुचला; 6 की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, लहरागागा (संगरूर)। पंजाब के संगरूर जिले के लहरागागा क्षेत्र में रविवार शाम को जाखल रोड पर गांव चोटियां के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मनरेगा के तहत काम कर रही महिला मजदूरों को एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस भीषण टक्कर के कारण करीब आधा दर्जन महिला मजदूरों की मौके पर ही या अस्पताल ले जाते समय मौत होने की सूचना मिली है, जबकि कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, रविवार की शाम को सड़क के किनारे मनरेगा के तहत करीब 23 मजदूर काम कर रहे थे। इन मजदूरों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, जो अपनी मेहनत-मजदूरी में जुटे हुए थे। इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर वहां आ पहुंची और काम कर रहे मजदूरों को अपनी चपेट में लेते हुए उन्हें रौंदती चली गई। हादसे की गति इतनी भयानक थी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला।