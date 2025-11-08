Language
    पंजाब के संगरूर में पिकनिक के लिए जा रही स्कूल बस का एक्सीडेंट, 12 छात्र सहित 16 घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    पंजाब के संगरूर में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 छात्र और तीन कर्मचारी घायल हो गए। पंजाब पब्लिक स्कूल की तीन बसें पिकनिक के लिए जा रही थीं, तभी एक बस पेड़ से टकरा गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस ड्राइवर को अटैक आया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब के संगरूर में एक स्कूल बस हादसाग्रस्त हो गई। पंजाब पब्लिक स्कूल की तीन बसें पिकनिक के लिए जा रही थी। उसी दौरान एक बस पेड़ से टकरा गई। बस में सवार 12 छात्र और तीन कर्मचारी घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को अटैक आया था, जिससे यह हादसा हुआ। 

    बता दें कि पंजाब पब्लिक स्कूल की तीन बसें पंचकूला पिकनिक के लिए जा रही थी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं, हादसे की जांच में पुलिस टीम जुट गई हैं।