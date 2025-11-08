पंजाब के संगरूर में पिकनिक के लिए जा रही स्कूल बस का एक्सीडेंट, 12 छात्र सहित 16 घायल

पंजाब के संगरूर में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 छात्र और तीन कर्मचारी घायल हो गए। पंजाब पब्लिक स्कूल की तीन बसें पिकनिक के लिए जा रही थीं, तभी एक बस पेड़ से टकरा गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस ड्राइवर को अटैक आया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस जांच कर रही है।