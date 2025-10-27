कनाडा में संगरूर की युवती की हत्या, जल्द मिलनी थी स्थायी नागरिकता
संगरूर की 27 वर्षीय अमनप्रीत कौर सैनी की टोरंटो, कनाडा में हत्या कर दी गई। वह बेहतर भविष्य के लिए 2021 में कनाडा गई थी और जल्द ही उसे स्थायी नागरिकता मिलने वाली थी। इस दुखद खबर से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक अन्य घटना में, शंभू इलाके में सरपंच के पिता पर भी हमला हुआ।
जागरण संवाददाता,संगरूर। बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर कनाडा गई संगरूर शहर की प्रेम बस्ती की 27 वर्षीय अमनप्रीत कौर सैनी की कनाडा के टोरंटो में हत्या कर दी गई। जैसे ही यह दुखद खबर उसके स्वजनों तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया।
बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन में अमनप्रीत को कनाडा की स्थायी नागरिकता (पीआर) मिलने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही यह घटना हो हो गई। अमनप्रीत के पिता इंद्रजीत सिंह सैनी ने बताया कि उनकी बेटी वर्ष 2021 में पढ़ाई के लिए कनाडा गई थी।
उसकी बड़ी बेटी पहले से ही वहां रह रही थी। पढ़ाई के साथ-साथ अमनप्रीत नौकरी भी करने लगी थी व इस समय वह किसी अस्पताल में काम कर रही थी। 20 अक्टूबर को अमनप्रीत का घर पर आखिरी फोन आया था। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अमनप्रीत के कत्ल के बाद उसकी बड़ी बहन को कनाडा पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है।
सरपंच के पिता पर कुल्हाड़ी से हमला, सांसें चलती देख चाकू से किए वार
थाना शंभू इलाके के अंतर्गत गांव राजगढ़ के सरपंच के पिता पर गांव के 26 वर्षीय नशे की हालत में युवक ने कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद सांसें चलती देख आरोपित ने चाकू से वार करने शुरू कर दिए और सात से आठ जगह वार किए।
हमला 25 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे हुआ था, जिसके बाद आरोपित फरार हो गया। हमले में घायल व्यक्ति की पहचान 50 वर्षीय भूला राम के रूप में हुई है। घटना के समय भूला राम की बहू संजना भी साथ में थी। पुलिस ने अजय कुमार निवासी राजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।
