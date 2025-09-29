Language
    Punjab News: संगरूर में NRI के घर चोरी मामले में महिला गिरफ्तार, 61 तोला सोना बरामद

    By MANDEEP SINGH Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:59 PM (IST)

    संगरूर पुलिस ने एनआरआई भाइयों के घर हुई चोरी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। 2 अगस्त को संगरूर के गांव नमोल में एनआरआई भाइयों के घर से एक करोड़ रुपये के गहने और नकदी चोरी हो गई थी। पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह को नामजद किया है और गिरफ्तार महिला से 61 तोले सोना बरामद किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।

    61 तोले सोना के साथ महिला चोर गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर के नजदीकी गांव नमोल में दो अगस्त की रात को एनआरआइ भाईयों के घर से चोरों द्वारा करीब एक करोड़ रुपये के सोने के गहने, नकदी, विदेशी करंसी इत्यादि की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में संगरूर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नामजद अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। पुलिस ने मामले में अंतरराज्यीय चोर गिरोह को नामजद किया है।

    गिरफ्तार की गई महिला से पुलिस ने 61 तोले सोना बरामद किया है। एसएसपी सरताज सिंह चाहल ने बताया कि दो अगस्त की देर रात को अज्ञात व्यक्तियों ने चीमा के नजदीकी गांव नमोल में एनआरआइ के घर को निशाना बनाकर वहां से कई तोले सोने के गहने, चांदी, भारतीय नकदी व विदेशी करंसी चोरी कर लिए थे। थाना चीमां की पुलिस ने चूहड़ सिंह निवासी गुजर मल पत्ती नमोल के ब्यान पर अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया था।

    इसके बाद एसपी (इनवेस्टिगेशन) दविंदर अत्री की अध्यक्षता में सीआईए स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप सिंह ने पुलिस पार्टी को साथ लेकर जांच शुरु की। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपित रीटा रानी और जस्सी निवासी इंदिरा बस्ती सुनाम, संदीप निवासी गनेश कालोनी हंसी हरियाणा को नामजद किया।

    रीटा रानी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 61 किलो सोना बरामद किया गया। एसएसपी ने दावा किया कि बाकी आरोपितों की तलाश के लिए लगातार प्रयास जारी है, जल्द ही बाकी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।