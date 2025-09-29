Punjab News: संगरूर में NRI के घर चोरी मामले में महिला गिरफ्तार, 61 तोला सोना बरामद
संगरूर पुलिस ने एनआरआई भाइयों के घर हुई चोरी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। 2 अगस्त को संगरूर के गांव नमोल में एनआरआई भाइयों के घर से एक करोड़ रुपये के गहने और नकदी चोरी हो गई थी। पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह को नामजद किया है और गिरफ्तार महिला से 61 तोले सोना बरामद किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर के नजदीकी गांव नमोल में दो अगस्त की रात को एनआरआइ भाईयों के घर से चोरों द्वारा करीब एक करोड़ रुपये के सोने के गहने, नकदी, विदेशी करंसी इत्यादि की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में संगरूर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नामजद अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। पुलिस ने मामले में अंतरराज्यीय चोर गिरोह को नामजद किया है।
गिरफ्तार की गई महिला से पुलिस ने 61 तोले सोना बरामद किया है।
