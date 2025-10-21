संगरूर में धान खरीद पर डीसी की पैनी नजर, 2.77 लाख टन फसल मंडियों में; कंबाइन हार्वेस्टर पर रात में रोक

जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने मंगलवार को अधिकारियों से बैठक करके धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की। डीसी चाबा ने बताया कि जिले की सभी मंडियों में किसानों द्वारा लाई जा रही धान की फसल की खरीद सुचारू रूप से जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तक दो लाख 77 हजार 141 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच चुका है, जिनमें से 2 लाख 64 हजार 515 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। डीसी राहुल चाबा ने कहा कि आने वाले दिनों में खरीद सीजन अपने चरम पर रहेगा, इसलिए सभी खरीद एजेंसियों को मंडियों में धान की तेज आमद को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंध करने और निःशुल्क एवं निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से संभावित धान की आवक को रोकने के लिए पुलिस व खरीद एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई है। डीसी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि धान की खरीद और उठान (लिफ्टिंग) के कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वह मंडियों में केवल सूखा धान ही लेकर आएं, जिससे खरीद कार्य में दिक्कत न आए। साथ ही उन्होंने किसानों को पराली को आग लगाने से बचने व उसका निपटारा इन-सीटू या एक्स-सीटू तरीकों से करने की अपील की। उन्होंने बताया कि मंडियों में किसानों की सहूलियत के लिए साफ पेयजल, बिजली व बैठने के लिए छायादार स्थानों की व्यवस्था की गई है।