    संगरूर में धान खरीद पर डीसी की पैनी नजर, 2.77 लाख टन फसल मंडियों में; कंबाइन हार्वेस्टर पर रात में रोक

    By Sachin Dhanjas Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    संगरूर के डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की। जिले की मंडियों में अब तक 2,77,141 मीट्रिक टन धान पहुंचा है, जिसमें से 2,64,515 मीट्रिक टन खरीदा जा चुका है। डीसी ने खरीद एजेंसियों को उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए और किसानों से सूखा धान लाने की अपील की। शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

    डीसी से बैठक में अधिकारी दिला रहे निर्विघ्न धान खरीद का दावा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने मंगलवार को अधिकारियों से बैठक करके धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की। डीसी चाबा ने बताया कि जिले की सभी मंडियों में किसानों द्वारा लाई जा रही धान की फसल की खरीद सुचारू रूप से जारी है।

    अब तक दो लाख 77 हजार 141 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच चुका है, जिनमें से 2 लाख 64 हजार 515 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। डीसी राहुल चाबा ने कहा कि आने वाले दिनों में खरीद सीजन अपने चरम पर रहेगा, इसलिए सभी खरीद एजेंसियों को मंडियों में धान की तेज आमद को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंध करने और निःशुल्क एवं निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से संभावित धान की आवक को रोकने के लिए पुलिस व खरीद एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई है। डीसी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि धान की खरीद और उठान (लिफ्टिंग) के कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।

    उन्होंने किसानों से अपील की कि वह मंडियों में केवल सूखा धान ही लेकर आएं, जिससे खरीद कार्य में दिक्कत न आए। साथ ही उन्होंने किसानों को पराली को आग लगाने से बचने व उसका निपटारा इन-सीटू या एक्स-सीटू तरीकों से करने की अपील की। उन्होंने बताया कि मंडियों में किसानों की सहूलियत के लिए साफ पेयजल, बिजली व बैठने के लिए छायादार स्थानों की व्यवस्था की गई है।

    डीसी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला संगरूर में शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    कुल आमदः 277141 एमटी
    कुल खरीदः 264515 एमटी

    किस एजेंसी ने कितनी खरीगद की एमटी में)
    पनग्रेन : 101612
    मार्कफेडः 54916
    पनसपः 40213
    वेयरहाउसः 23664
    व्यापारीः 44110
    बाकी खरीदः 12626

    अब तक लिफ्टिंगः 174778
    अन-लिफ्टिंगः 89737 एमटी