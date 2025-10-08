धूरी: मुख्यमंत्री के ओएसडी ने शेलर मालिकों-आढ़तियों से सुनी समस्याएं, धान सीजन में मदद का वादा

Language
    By MANDEEP SINGH Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:35 PM (IST)

    मुख्यमंत्री के ओएसडी सुखवीर सिंह ने धूरी में शेलर मालिकों और आढ़तियों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने धान के सीजन में मदद का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। शेलर उद्योग और आढ़त प्रणाली पंजाब की रीढ़ हैं। उन्होंने चावल के भुगतान और भंडारण संबंधी दिक्कतों पर भी बात की और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए।

    धान सीजन के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगीः ओएसडी

    संवाद सहयोगी, धूरी\संगरूर। मुख्यमंत्री के ओएसडी सुखवीर सिंह ने धूरी के धूरा रोड स्थित एचआर राइस ट्रेडर्स में धूरी राइस मिलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन विजय कुमार बांसल की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक के दौरान इलाके के शेलर मालिकों व आढ़तियों से मुलाकात की।

    इस दौरान उन्होंने शेलर मालिकों की समस्याएं व मांगें ध्यानपूर्वक सुनीं और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा, ताकि धान सीजन के दौरान किसी को कोई रुकावट या कठिनाई का सामना न करना पड़े। सुखवीर सिंह ने कहा कि शेलर उद्योग व आढ़त प्रणाली पंजाब की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों, आढ़तियों और उद्योगों के हितों की पूर्ण रक्षा के लिए वचनबद्ध है। सरकार का उद्देश्य खेती से लेकर शेलर तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल व निष्पक्ष बनाना है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और औद्योगिक इकाइयों को अपना काम सुचारू रूप से चलाने में सुविधा हो।

    उन्होंने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को निर्देश दिया कि राइस मिलर्स और आढ़तियों को किसी भी प्रकार की दफ्तरी अड़चन का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर उन्होंने प्रबंधों की समीक्षा भी की और कहा कि हर समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। इस मौके पर धूरी राइस मिलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन विजय कुमार बांसल ने कहा कि चावल के भुगतान प्रक्रिया में मिलर्स को स्पेस संबंधी दिक्कतें आ रही हैं।

    उन्होंने मांंग की कि चावल की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार ही की जाए और सरकार की ओर से सभी शेलरों में भंडारण समान रूप से किया जाए, ताकि किसी भी मिलर को परेशानी का सामना न करना पड़े।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के इंचार्ज दलवीर सिंह ढिल्लों, राजवंत सिंह घुल्ली, पंजाब गौ सेवा कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार, पूर्व चेयरमैन सतिंदर सिंह चट्ठा, पंजाब वक्फ बोर्ड के सदस्य डा. अनवर भसौड़, राइस मिलर्स एसोसिएशन पंजाब के वरिष्ठ उपप्रधान बलविंदर सिंह बिल्लू, जिला प्रधान अशोक कुमार, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट जतिंदर सिंह सोनी मंडेर, एडवोकेट हैप्पी गर्ग, शमीर कुमार शम्मी, अनिल मित्तल, नरेश सिंगला सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे।