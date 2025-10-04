जालंधर में 'जय श्रीराम' बोलने पर हिंदू युवक की पिटाई, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ने निंदा कर पंजाब सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग

Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:07 PM (IST)
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ने जालंधर में जय श्रीराम बोलने पर एक हिंदू युवक की पिटाई की निंदा की है। परिषद के महामंत्री विमल कुमार मित्तल ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और यह जांचने की मांग की कि कहीं वे घुसपैठिए तो नहीं।
संवाद सहयोगी, धूरी\संगरूर। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद पंजाब के महामंत्री विमल कुमार मित्तल, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला संगरूर के उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जालंधर में जय श्रीराम बोलने पर एक हिंदू युवक की पिटाई की सख्त शब्दों में निंदा की।
उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरप्रदेश के बाद यह पंजाब के हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब सरकार इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि पंजाब का भाईचारे वाला शांतिपूर्ण माहौल खराब ना हो।
उन्होंने मांग की कि पंजाब सरकार इनकी जांच करें कि यह बांग्लादेशी या रोहिणीया घुसपैठिए तो नहीं जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पंजाब सरकार ने इन पर सख्त कार्रवाई न की तो पंजाब का हिंदू समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।
इस मौके अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री संजीव बंसल, नगर उपाध्यक्ष बृहस्पति पांडे सहित सतीश कुमार, लाल शिवदयाल, दीपक वर्मा, नगर सहमंत्री आशीष धीर, पंडित वीरेंद्र शास्त्री सहित सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।
