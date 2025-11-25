संगरूर: मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया गया 90 साल के बुजुर्ग का शरीर, राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का था अनुयायी

सुनाम ऊधम सिंह वाला, संगरूर। नजदीकी गांव नीलोवाल के 90 वर्षीय डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु मुख्तियार सिंह इन्सां का मृत शरीर मेडिकल रिसर्च कार्यों के लिए दान कर दिया गया है। उनका कल देहांत हो गया था, जिनकी उम्र 90 वर्ष थी।

उनकी पत्नी लाभ कौर इन्सां, पुत्र काका सिंह, पोते जोगा सिंह इन्सां, मक्खण सिंह इन्सां, बाबू सिंह इन्सां, मक्खण सिंह इन्सां सहित समूचा परिवार पूरा करते हुए मुख्तियार सिंह इन्सां का शरीरदान कर दिया गया।

उनकी मृत देह को मेडिकल रिसर्च के लिए वर्ल्ड कालेज आफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एंड हास्पिटल, झज्जर (हरियाणा) के लिए रवाना कर दिया गया।

मुख्तियार सिंह इन्सां की मृत देह को सरपंच करमजीत कौर के पति नंबरदार भूपिंदर सिंह और जिम्मेवारों ने संयुक्त रूप से गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर मेडिकल रिसर्च के लिए रवाना किया।

यह शरीरदान सुनाम ब्लाक में 41वां शरीरदान है। इस मौके पर राजेश बिट्टू, रणजीत सिंह, छब्बर सिंह इन्सां, बीरू, दर्शन सिंह, संदीप कोहली इन्सां, पियूष, बलवीर सिंह, मंगा सिंह, राजन सिंह, भाना सिंह, सरबजीत सिंह, समूह ग्राम पंचायत पिंड नीलोवाल और समूचा परिवार के अलावा डेरे के सेवादार, सगे-संबंधी, रिश्तेदार उपस्थित थे। नंबरदार भूपिंदर सिंह (पति सरपंच करमजीत कौर) ने कहा कि आज बापू जी का शरीरदान किया है जो मेडिकल रिसर्च के काम आएगा, यह बहुत ही अच्छा उपक्रम है।