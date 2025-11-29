पंजाब में PRTC के कर्मचारियों ने किया आत्मदाह का प्रयास, बचाते हुए SHO झुलसा; कई जिलों में पुलिस से झड़प

जागरण टीम, जालंधर। पंजाब सरकार की किलोमीटर स्कीम के विरोध में शुक्रवार को पीआरटीसी कांट्रैक्ट कर्मचारियों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर कर्मचारियों के हाथों में पेट्रोल की बोतलें थीं और वे खुद को जलाने की धमकी दे रहे थे। संगरूर में बस स्टैंड के समक्ष हाथों में पेट्रोल की बोतलें लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को जब पुलिस ने हटाने का प्रयास किया तो खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगे।

तीन कांट्रैक्ट कर्मचारियों ने बस की छत पर चढ़कर आत्मदाह का प्रयास किया। इन्हें रोकने की कोशिश में एसएचओ जसवीर सिंह झुलस गए। हालांकि साथी कर्मचारियों ने आग बुझा दी। तनाव के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इस दौरान तीख झड़प भी हुई। पुलिस ने 50 से अधिक कांट्रेक्ट कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। एसपी दविंदर अत्री ने कहा कि आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आग की चपेट में आए एसएचओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटियाला व लुधियाना में पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। संगरूर व बठिंडा में भी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई।

मानसा और बठिंडा में कई प्रदर्शनकारी कर्मचारी पेट्रोल की कैन लेकर पानी की टंकियों पर चढ़ गए हैं और धमकी दी कि अगर किलोमीटर स्कीम और उससे जुड़ा टेंडर वापस नहीं लिया गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। होशियारपुर समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बस स्टैंड का मेन गेट बंद कर बसों को अंदर जाने से रोका दिया।

यूनियन नेता नछत्तर सिंह ने कहा, “पुलिस ने सुबह 3 बजे घरों पर छापा मारा। हमारे बच्चे भी डरे हुए हैं। इससे कर्मचारियों में भी रोष है। पंजाब रोडवेज़, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने कहा कि शुक्रवार को हड़ताल की घोषणा के चलते पुलिस ने वीरवार देर रात से ही उनके कई नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया।

यही वजह है कि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी उग्र हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। सरकार अपने फायदे के लिए परिवहन सेक्टर का निजीकरण करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जाती कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी।

नौ हजार से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर, यात्री परेशान शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने राज्यभर के 27 डिपो में हड़ताल की गई। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का दावा है कि 9,000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर थे और करीब 400 बसें नहीं चलीं। हड़ताल से सरकार को लगभग एक करोड़ से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। हड़ताल से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

पटियाला, संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, जालंधर, मानसा और कपूरथला में बस सेवा बुरी तरह प्रभावित रही। घंटों यात्री फंसे रहे। होशियारपुर के रहने वाले राजीव कुमार ने कहा कि वह और उनकी पत्नी सुबह लुधियाना के डीएससी अस्पताल में चेकअप के लिए बस स्टैंड पर आए थे, लेकिन बस नहीं मिल रही।

किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं: चीमा पंजाब भर में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने पनबस कर्मियों की समस्याओं को लेकर लंबी बैठकें की हैं और सब कमेटियां भी बनाई हैं लेकिन समस्या 24 घंटे में हल नहीं हो सकती।

पंजाब रोडवेज का निजीकरण करने पर तुली सरकार: वड़िंग पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों के साथ है। आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब रोडवेज का निजीकरण करने पर तुली है। उन्होंने सरकार के कहने पर पंजाब पुलिस द्वारा स्टाफ़ पर किए गए लाठीचार्ज की भी निंदा की।