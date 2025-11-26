Language
    पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर भर्ती कराने के नाम पर ठगी, तीन पर केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    संगरूर में, तीन व्यक्तियों पर पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती कराने का झूठा वादा करके लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। गुरमेल सिंह नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने उनके बेटे को भर्ती कराने के लिए एक करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें से उन्होंने 38 लाख रुपये दिए। नौकरी न मिलने पर कुछ पैसे वापस किए गए, लेकिन अभी भी 20 लाख 75 हजार रुपये बकाया हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस में भर्ती के नाम पर ठगी (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर भर्ती करवाने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठने के मामले में थाना दिड़बा में तीन व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

    गुरमेल सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात संगरूर निवासी दर्शन सिंह, भुटाल कलां के हरदीप सिंह व संगरूर के चमकौर सिंह से हुई।

    उक्त व्यक्तियों ने दावा किया कि उनकी मौजूदा सरकार के प्रभावशाली लोगों से गहरी जान-पहचान है। बेटे मनदीप सिंह को पंजाब पुलिस में सीधे सब-इंस्पेक्टर पद पर भर्ती करवाने का आश्वासन दिया। इसके लिए एक करोड़ रुपये की मांग की गई, जिसमें आधे पैसे पहले व बाकी भर्ती होने के बाद देने की बात कही गई।

    गुरमेल सिंह उनके झांसे में आ गया व अपने रिश्तेदार से 38 लाख रुपये उधार लेकर अपने साले कृष्ण सिंह के सामने उक्त व्यक्तियों को दे दिए। नौकरी नहीं लगने पर कुछ पैसे वापस कर दिए। 20 लाख 75 हजार रुपये अब तक वापस नहीं किए गए।

     