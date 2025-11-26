पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर भर्ती कराने के नाम पर ठगी, तीन पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर भर्ती करवाने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठने के मामले में थाना दिड़बा में तीन व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

गुरमेल सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात संगरूर निवासी दर्शन सिंह, भुटाल कलां के हरदीप सिंह व संगरूर के चमकौर सिंह से हुई।

उक्त व्यक्तियों ने दावा किया कि उनकी मौजूदा सरकार के प्रभावशाली लोगों से गहरी जान-पहचान है। बेटे मनदीप सिंह को पंजाब पुलिस में सीधे सब-इंस्पेक्टर पद पर भर्ती करवाने का आश्वासन दिया। इसके लिए एक करोड़ रुपये की मांग की गई, जिसमें आधे पैसे पहले व बाकी भर्ती होने के बाद देने की बात कही गई।