'जल्द लोगों के सामने होगा सच', पूर्व DGP मुस्तफा ने बेटे की मौत पर पंजाब पुलिस के एक्शन पर क्या-क्या कहा?

संवाद सूत्र, मालेरकोटला (संगरूर)। पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना व पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के इकलौते बेटे अकील अख्तर के निधन के बाद पंचकूला पुलिस द्वारा दर्ज केस संबंधी पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि यदि पुलिस को कोई लिखित शिकायत मिलती है तो एफआइआर दर्ज करना उनकी ड्यूटी बन जाती है।

पंचकूला पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई है व वह इस कदम का स्वागत करते हैं। मुस्तफा ने स्पष्ट किया कि एफआइआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि किसी का दोष साबित हो गया है। अब असली जांच शुरू होगी व कुछ ही दिन में सच सबके सामने आ जाएगा।