Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'जल्द लोगों के सामने होगा सच', पूर्व DGP मुस्तफा ने बेटे की मौत पर पंजाब पुलिस के एक्शन पर क्या-क्या कहा?

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:54 PM (IST)

    पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बेटे अकील अख्तर की मौत के बाद पंचकूला पुलिस द्वारा दर्ज मामले पर कहा कि पुलिस को शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करना कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआईआर का मतलब दोष साबित होना नहीं है, जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बेटे की मौत पर पूर्व DGP बोले- जल्द लोगों के सामने होगा सच। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, मालेरकोटला (संगरूर)। पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना व पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के इकलौते बेटे अकील अख्तर के निधन के बाद पंचकूला पुलिस द्वारा दर्ज केस संबंधी पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि यदि पुलिस को कोई लिखित शिकायत मिलती है तो एफआइआर दर्ज करना उनकी ड्यूटी बन जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई है व वह इस कदम का स्वागत करते हैं। मुस्तफा ने स्पष्ट किया कि एफआइआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि किसी का दोष साबित हो गया है। अब असली जांच शुरू होगी व कुछ ही दिन में सच सबके सामने आ जाएगा।

    उन्होंने कहा कि उन पर बेटे की मौत से दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गंदी सियासत और घटिया सोच वाले लोगों की ओछी हरकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाकर एफआइआर करवाने वाले लोग भी कानून का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूर्व डीजीपी ने बताया कि मरहूम आकिल अख्तर की मगफिरत के लिए 25 अक्टूबर को शाम चार बजे इज्तमाई दुआ का आयोजन किया जाएगा।