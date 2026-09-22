प्यार में रोड़ा बने 3 बच्चों को मां ने राखी पर दी जहरीली मिठाई, संगरूर पुलिस ने किया गिरफ्तार; आशिक फरार

जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर में भवानीगढ़ के गांव बखोपीर में रक्षाबंधन के दिन तीन मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने उनकी मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों को मिठाई में जहर मिलाकर खिला दिया था।

पुलिस के अनुसार, बच्चों को वह अपने प्रेम संबंधों में बाधा मानती थी। मामले में महिला के प्रेमी को भी नामजद किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है। एसएसपी डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन गांव बखोपीर में तीन बच्चों जसनूर कौर (6), अरमानदीप सिंह (5) और रिहानदीप सिंह (ढाई वर्ष) की मौत हो गई थी। शुरुआती जानकारी में परिवार की ओर से बताया गया था कि रक्षाबंधन के लिए घर लाई गई मिठाई खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और बाद में तीनों की मौत हो गई।