गमाडा की नीलामी साइटों के 100 करोड़ घोटाले में ED की कार्रवाई, पंजाब और दिल्ली-NCR में 26 ठिकानों पर छापेमारी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में कुल 26 परिसरों में तलाशी और सर्वे शुरू किए हैं। कार्रवाई कंपनी के प्रमोटरों, निदेशकों और इससे जुड़ी अन्य कंपनियों व व्यक्तियों के परिसरों पर की जा रही है।

जांच का एक अहम पहलू ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) की दो प्रमुख नीलामी साइटों से जुड़ा है, जहां कंपनियों को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध वित्तीय लाभ पहुंचने और सरकारी खजाने को नुकसान होने की आशंका है।

ईडी के अनुसार कार्रवाई के दायरे में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा रेमिगेट बिल्डएस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एमबी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेरा बाबा रियलिटी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेरा बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसर शामिल हैं। एजेंसी इन कंपनियों के बीच संबंधों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।

दो प्रमुख साइटों और बकाया में राहत की जांच ईडी की जांच के अनुसार तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स के प्रमोटर रेमिगेट बिल्डएस्टेट्स (इंडिया) और एमबी इंफ्राबिल्ड जैसी कंपनियों को भी नियंत्रित करते हैं। इन कंपनियों ने गमाडा से मोहाली में दो प्रमुख नीलामी साइटें हासिल की थीं। इसके बाद इन कंपनियों को गमाडा को देय बकाया राशि में पर्याप्त वित्तीय राहत मिलने की बात सामने आई है। ईडी को आशंका है कि इस प्रक्रिया से कंपनियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक का अनुचित लाभ और सरकारी खजाने को इतनी ही राशि का नुकसान हुआ।