अकाली दल से नष्कासित पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा AAP में शामिल; सीएम मान ने करवाई पार्टी ज्वाइन

जागरण संवाददाता, तरनतारन। अकाली दल से निष्कासित किए जाने के सप्ताह बाद पंजाब के विधानसभा हलका खडूर साहिब से पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) ज्वाइन कर ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ब्रह्मपुरा को आप में शामिल करते उन्हें बधाई दी। मान ने कहा कि अकाली दल अब पंथक नहीं, बल्कि एक परिवार की पार्टी बनकर रह गया है। जिसमें अब कोई भी टकसाली परिवार नहीं है।

2016 में खडूर साहिब के उपचुनाव में करीब 65 हजार मतों से जीतने वाले रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा काफी समय से शिअद खिलाफ झंडा उठाए हैं। पट्टी हलके से संबंधित जिला परिषद सदस्य अवतार सिंह बिल्ला को शिअद में सुखबीर सिंह बादल ने शामिल किया था। जिसका विरोध करते ब्रह्मपुरा ने सार्वजनक तौर पर कहा था कि बिल्ला की तीन पीढ़ियां नशे से जुड़ी हैं। हालांकि बाद में बिल्ला की पत्नी रमनदीप कौर शेरों को खडूर साहिब का इंचार्ज बनाया गया।