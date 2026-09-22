मोगा में तेज रफ्तार कार दीवार से टकराकर उड़े परखच्चे, मासूम बच्चे समेत तीन की दर्दनाक मौत, दो गंभीर

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा जिले के समालसर थाना क्षेत्र में एक बेहद भयानक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मल्लके गांव के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई।

हादसे में एक आठ वर्षीय बच्चे समेत तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार में कुल पांच लोग सवार थे जो कौणी और माड़ी मुस्तफा गांव के रहने वाले थे। कार जैसे ही मल्लके गांव के पास पहुंची, चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे दीवार में जा घुसी।