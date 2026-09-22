बरनाला में सिंगर गुलाब सिद्धू के घर फायरिंग करने वाले 3 शूटर अरेस्ट, 'सरपंचियां' गाने से खफा सरपंस की थी साजिश

हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला पुलिस ने पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के घर पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपितों को पुलाड़ा लिंक से काबू किया है। तीनों आरोपित पंजाब के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। वारदात वाली रात वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे थे। डीआईजी कुलदीप सिंह चाहल आज दोपहर एक बजे एसएसपी बरनाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता करेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे मीडिया के सामने आरोपियों को पेश कर इस वारदात के पीछे की साजिश का खुलासा करेंगे। घटना की रात तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव फरवाही स्थित सिंगर के पैतृक घर के बाहर पहुंचे थे। घर के बाहर बाइक रोककर बीच में बैठे युवक ने पिस्टल लोड की और दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दीं। गनीमत यह रही कि वारदात के वक्त गायक गुलाब सिद्धू अपने घर पर मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।