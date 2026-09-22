लुधियाना में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर के पास चोरी करने घुसे चोर, सुरक्षाकर्मी ने चलाई गोली, एक घायल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के गुरदेव नगर इलाके में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में तार चोरी करने के लिए घुसे दो युवकों को लेकर सोमवार रात हंगामा हो गया। इस दौरान मंत्री के सुरक्षा कर्मी (पीएसओ) को युवकों की गतिविधियों पर शक हुआ। उसने गोली चला दी, जो एक युवक के हाथ पर लगी।

गोली लगने से घायल युवक को पुलिस ने सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज करवाया गया। चोरों की जेब से नशीले इंजेक्शन भी मिले । जानकारी के अनुसार, गुरदेव नगर में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर के नजदीक एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है।