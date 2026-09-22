पिता नहीं दिला पाए साइकिल, नाराज होकर 13 वर्षीय किशोर राजस्थान से पहुंचा गोल्डन टेंपल

नितिन धीमान, अमृतसर। नई साइकिल की एक छोटी सी इच्छा... पिता से बार-बार की गई एक मासूम जिद... और जब आर्थिक मजबूरी के कारण पिता वह इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो 13 साल का बेटा घर की दहलीज लांघकर सैकड़ों किलोमीटर दूर अमृतसर पहुंच गया। उसे शायद यह भी नहीं पता था कि घर से निकलने के बाद रास्ता उसे कहां ले जाएगा।

बस मन में यही टीस थी कि पिता ने साइकिल नहीं दिलाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ से बिना टिकट ट्रेन में बैठा आठवीं कक्षा का छात्र मनोज कुमार जब श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा तो वह अकेला था। घर पर उसके स्वजन उसकी तलाश में परेशान थे और यहां अनजान शहर में वह सहारे की तलाश में भटक रहा था।

श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में अकेले घूमते किशोर पर एसजीपीसी सेवादारों की नजर पड़ी। उसकी उम्र और चेहरे की मायूसी देखकर सेवादारों ने उसे प्यार से रोककर बातचीत की। पूछने पर उसने अपनी कहानी बताई। पता चला कि पिता से साइकिल दिलाने की जिद पूरी न होने से नाराज होकर वह घर से निकल आया है। सेवादारों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

आर्थिक स्थिति के चलते नहीं दिला पाया साइकिल एमके शर्मा के अनुसार पिता ने बताया कि बेटा साइकिल की मांग कर रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उसकी इच्छा पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी के कारण बेटे को साइकिल नहीं दिला पाए। शायद पिता ने यह सोचा भी नहीं होगा कि साइकिल की छोटी सी मांग पूरी न कर पाने का मलाल बेटे को इतना दूर ले जाएगा।

बेटे के अमृतसर में सुरक्षित होने की खबर मिलते ही पिता दिनेश कुमार तत्काल अमृतसर के लिए रवाना हो गए। बाल कल्याण समिति के कार्यालय में पिता और बेटे का सामना हुआ तो कुछ देर के लिए दोनों के बीच जैसे शब्द ही खत्म हो गए। जिस बेटे के घर से अचानक चले जाने के बाद पिता उसकी तलाश में परेशान थे, वही बेटा सामने सुरक्षित खड़ा था। बच्चे को देखते ही पिता भावुक हो गए।