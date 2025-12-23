मालेरकोटला में गरजा बुलडोजर, नशा तस्करों की करोड़ों की अवैध संपत्ति जमींदोज

संवाद सहयोगी, अहमदगढ़/मालेरकोटला। युद्ध नशेआं विरुद्ध के तहत जिला मालेरकोटला पुलिस ने दो नशा तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए नशा बेचकर बनाई गई अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया है।

यह कार्रवाई सिविल प्रशासन और नगर कौंसिल के सहयोग से शहर मालेरकोटला में की गई। इस दौरान नशा तस्कर मोहम्मद ताहिर उर्फ ढिड़गुली निवासी इस्माइल बस्ती ईदगाह रोड मालेरकोटला व महबूब अख्तर निवासी गोबिंद नगर काले हाजी की मस्जिद के पास मालेरकोटला द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई अवैध संपत्ति को गिरा दिया गया।