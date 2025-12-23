Language
    मालेरकोटला में गरजा बुलडोजर, नशा तस्करों की करोड़ों की अवैध संपत्ति जमींदोज

    By Sachin Dhanjas Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:40 PM (IST)

    मालेरकोटला पुलिस ने नशा विरोधी मुहिम के तहत दो नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सिविल प्रशासन और नगर कौंसिल के सहयोग से माले ...और पढ़ें

    मालेरकोटला पुलिस ने नशा विरोधी मुहिम के तहत दो नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, अहमदगढ़/मालेरकोटला। युद्ध नशेआं विरुद्ध के तहत जिला मालेरकोटला पुलिस ने दो नशा तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए नशा बेचकर बनाई गई अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया है।

    यह कार्रवाई सिविल प्रशासन और नगर कौंसिल के सहयोग से शहर मालेरकोटला में की गई। इस दौरान नशा तस्कर मोहम्मद ताहिर उर्फ ढिड़गुली निवासी इस्माइल बस्ती ईदगाह रोड मालेरकोटला व महबूब अख्तर निवासी गोबिंद नगर काले हाजी की मस्जिद के पास मालेरकोटला द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई अवैध संपत्ति को गिरा दिया गया।

    एसपी राजविंदर सिंह ने बताया कि मोहम्मद ताहिर उर्फ ढिड़गुली के खिलाफ कुल 07 मामले दर्ज हैं, जबकि महबूब अख्तर के खिलाफ 06 मामले दर्ज हैं।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी से जुड़े अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

    यह कार्रवाई नशा तस्करों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।