मलेरकोटला में अवैध नशामुक्ति केंद्र पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 49 मरीज कराए गए मुक्त; संचालक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, अमरगढ़ (मालेरकोटला)। मालेरकोटला में अवैध नशामुक्ति केंद्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने नशा मुक्ति के नाम पर चल रहे कथित गोरखधंधे को उजागर किया है। पुलिस ने लगातार दूसरे दिन दूसरे अवैध नशामुक्ति केंद्र पर कार्रवाई करते हुए थाना अमरगढ़ के अंतर्गत गांव बिंजोकी कलां (हथोआं) में छापेमारी कर अवैध नशामुक्ति केंद्र का पर्दाफाश किया व वहां रखे गए 49 नशे से पीड़ित मरीजों को छुड़वाया।

इससे एक दिन पहले संदौड़ के गांव महोली कलां में भी अवैध नशामुक्ति केंद्र को सील किया गया था। केंद्र संचालक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पांच मरीजों को उनके स्वजनों के हवाले किया गया था। अब हथोआं नशामुक्ति केंद्र के संचालक जतिंदर सिंह निवासी नौशहरा, हम्मद शफीक उर्फ शिंकू निवासी कच्चा जमालपुर मालेरकोटला के खिलाफ थाना अमरगढ़ में पुलिस ने केस दर्ज किया गया है। जतिंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सेहत विभाग के साथ मिलकर नशामुक्ति केंद्र पर छापामारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने केंद्र के रिकार्ड व दस्तावेजों की जांच की। मौके पर मौजूद दवाओं व अन्य सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान संचालक नशामुक्ति केंद्र का कोई लाइसेंस व अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। करीब 49 मरीज पाए गए, जिनके पुलिस ने बयान दर्ज किए। सेहत विभाग ने इन मरीजों को सरकारी नशामुक्ति केंद्रों व उनके परिवारों के सुपुर्द कर दिया।

नशा मुक्ति के नाम पर मरीजों से खिलवाड़ आंबेडकर टाइगर फोर्स की प्रांतीय प्रधान सतविंदर कौर गीगामाजरा का कहना है कि नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति व उसके परिवार के लिए नशामुक्ति केंद्र उम्मीद का सहारा होते हैं। परिवार अपने सदस्य को नशे से बाहर निकालने के लिए आर्थिक और मानसिक संघर्ष करता है।