संगरूर: तेज रफ्तार टिप्पर ने मारी टक्कर, चपेट में आने से दिव्यांग की मौत
संगरूर के लहरागागा में एक दुखद घटना में, तेज रफ्तार टिप्पर ने एक दिव्यांग व्यक्ति की जान ले ली। मृतक बलविंदर सिंह, जो ट्राईसाइकिल पर सवार था, को टिप्पर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
संवाद सूत्र, लहरागागा (संगरूर)। तेज रफ्तार टिप्पर की चपेट में आकर एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने टिप्पर चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी मुताबिक गुरलाल सिंह निवासी गांव कोटड़ा ने हरजिंदर सिंह निवासी गोबिंदपुरा जवाहरवाला के खिलाफ शिकायत दी है कि उसका छोटा भाई बलविंदर सिंह अपाहिज था, जो इलेक्ट्रानिक ट्राईसाइकिल पर आता जाता था।
कल शाम वह ट्राईसाइकिल पर गांव कोटड़ा लहल के स्टैंड की तरफ जा रहा था, तभी जाखल की ओर से आ रहे एक टिप्पर ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में उसे गहरी चोट लगी व ट्राईसाइकिल भी चकनाचूर हो गया। कुछ समय के बाद बलविंदर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने टिप्पर चालक हरजिंदर सिंह पर मामला दर्ज किया है।
