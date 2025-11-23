संगरूर: तेज रफ्तार टिप्पर ने मारी टक्कर, चपेट में आने से दिव्यांग की मौत

संगरूर के लहरागागा में एक दुखद घटना में, तेज रफ्तार टिप्पर ने एक दिव्यांग व्यक्ति की जान ले ली। मृतक बलविंदर सिंह, जो ट्राईसाइकिल पर सवार था, को टिप्पर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

चपेट में आने से दिव्यांग की मौत। सांकेतिक फोटो