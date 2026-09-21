जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर के नजदीकी गांव रोगला में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। घर में घुसकर किए गए हमले में क्षेत्र के उभरते कबड्डी खिलाड़ी जसकरण सिंह उर्फ दुमालू की मौत हो गई। हमले में परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में नौ नामजद आरोपितों सहित तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, जसकरण सिंह पुत्र जसविंदर सिंह के घर में कुछ हथियारबंद व्यक्ति और महिलाएं दाखिल हुए। आरोप है कि हमलावरों ने जसकरण सिंह के सिर पर लोहे की राड से वार किया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे बचाने के प्रयास में उसकी माता के साथ भी मारपीट की गई।

संगरूर अस्पताल से जसकरण सिंह को पटियाला भेजा गया। वहां से भी हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार गांव के श्मशानघाट में किया गया।

गिरफ्तारी की मांग के बाद अंतिम संस्कार बताया गया है कि मृतक के परिजनों ने पहले पुलिस के समक्ष नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग रखी थी। परिजनों की मांग पर कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद अंतिम संस्कार के लिए सहमति बनी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।