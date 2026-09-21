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घर में घुस आई भीड़, संगरूर में रॉड से हमला कर कबड्‌डी खिलाड़ी की ले ली जान; PGI ले जाते समय तोड़ा दम

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 21 Sep 2026 05:26 PM (IST)

संगरूर के रोगला गांव में घर में घुसकर कबड्डी खिलाड़ी जसकरण सिंह पर हमला किया गया। गंभीर घायल खिलाड़ी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

मृतक जसकरण सिंह की फाइल फोटो।

मृतक जसकरण सिंह की फाइल फोटो।

HighLights

  1. संगरूर में उभरते कबड्डी खिलाड़ी जसकरण सिंह की हत्या।

  2. हमलावरों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड से वार किया।

  3. नौ नामजद आरोपियों में से एक गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी।

जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर के नजदीकी गांव रोगला में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। घर में घुसकर किए गए हमले में क्षेत्र के उभरते कबड्डी खिलाड़ी जसकरण सिंह उर्फ दुमालू की मौत हो गई। हमले में परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में नौ नामजद आरोपितों सहित तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, जसकरण सिंह पुत्र जसविंदर सिंह के घर में कुछ हथियारबंद व्यक्ति और महिलाएं दाखिल हुए। आरोप है कि हमलावरों ने जसकरण सिंह के सिर पर लोहे की राड से वार किया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे बचाने के प्रयास में उसकी माता के साथ भी मारपीट की गई।

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गंभीर हालत में कई अस्पतालों में कराया भर्ती

परिवार के अनुसार, मारपीट का शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के एकत्र होने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके बाद घायल जसकरण सिंह को ग्रामीणों की मदद से सरकारी अस्पताल कौहरियां ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे संगरूर रेफर कर दिया।

संगरूर अस्पताल से जसकरण सिंह को पटियाला भेजा गया। वहां से भी हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार गांव के श्मशानघाट में किया गया।

गिरफ्तारी की मांग के बाद अंतिम संस्कार

बताया गया है कि मृतक के परिजनों ने पहले पुलिस के समक्ष नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग रखी थी। परिजनों की मांग पर कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद अंतिम संस्कार के लिए सहमति बनी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

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भाई के बयान पर नौ नामजद

मृतक के भाई गुरविंदर सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जसकरण सिंह क्षेत्र में कबड्डी का उभरता हुआ खिलाड़ी था। उसके अनुसार, जसकरण घबराई हालत में घर पहुंचा और उसके पीछे गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। उनके हाथों में लोहे की गरारी, डांग, कतका और राड थी। आरोप है कि घर में दाखिल होकर जसकरण के सिर पर राड से हमला किया गया।

एक आरोपित गिरफ्तार, जांच जारी

थाना दिड़बा के एसएचओ दविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने जस्सी उर्फ प्रगट सिंह, गुरजोत सिंह, हरप्रीत कौर, प्रगट सिंह, गुरसेवक सिंह, गुरमेल सिंह, गुरप्रीत कौर, गुरलाल सिंह और लवप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी रोगला गांव के निवासी हैं। इनके अलावा तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों को भी मामले में नामजद किया गया है। पुलिस ने लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है।

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