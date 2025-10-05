CM मान ने फिर विपक्ष को घेरा, बोले- पंजाब की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं विपक्षी दल, जनता को कर रहे गुमराह

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्षी दल निजी स्वार्थों के लिए पंजाब की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मान ने कहा कि वे विपक्षी नेताओं के गलत कार्यों से परिचित हैं और जनता के सामने सच्चाई उजागर कर रहे हैं।

संवाद सूत्र, लहरागागा (संगरूर)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए पंजाब की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता पंजाब व पंजाबियों के प्रति संकीर्ण सोच रखते हैं और केवल सत्ता की लालसा में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को लेकर भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस के नेता बौखलाहट में सरकार को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन किसी ठोस मुद्दे के अभाव में ये सभी प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कलाकार के रूप में उन्होंने विपक्षी नेताओं की सभाओं में भाग लिया है इसलिए वह उनके गलत कार्यों से भलीभांति परिचित हैं। अब वह उन्हीं के पुराने गुनाहों का पर्दाफाश कर जनता के सामने सच्चाई रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के समझदार लोग पहले ही इन नेताओं को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं और अब वे उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने पंजाब व पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा है व अब उन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत से 19,491.56 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत व उन्नयन का व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है क्योंकि लिंक सड़कें गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।