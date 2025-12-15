Language
    'चन्नी को गैंगस्टरों से नहीं, अकालियों से धमकियां मिल रही हैं', मतदान के दौरान CM मान का तीखा तंज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:24 PM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि चन्नी को गैंगस्टरों से नहीं, बल्कि अकाली ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर में चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज कसा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, संगरूर। संगरूर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को गैंगस्टरों से नहीं, अकालियों से धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि अकाली दल गैंगस्टरों की पार्टी बन गई है।

    अकाली दल की तरफ से गैंगस्टरों को टिकट दिए जा रहे हैं। यह बाते गांव मंगवाल में मतदान करने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहीं।

    मतदान के बाद बातचीत करते उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान कि उनके नेताओं की गाड़ियों को घेरा जा रहा है, उन्हें गैंगस्टरों से धमकियां मिल रही हैं, बेबुनियाद है।

    चन्नी ने चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी की हार मान ली है। वह यह भी कह रहे हैं कि हर बूथ पर 100-100 बैलेट पेपर पहुंच गए हैं, इसे कहां दिखाया जाए। चन्नी के ये बयान गैर-जिम्मेदाराना हैं।

    चुनाव में प्रशासन के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां पहले ही अपनी हार मान चुकी हैं, इसीलिए वे ऐसे बहाने बना रही हैं।

    पंजाब में कांग्रेस की ब्लाक कमेटियों में 2400 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल से करीब 2000 उम्मीदवार हैं, अगर प्रशासन ने उन पर दबाव डाला होता तो वे स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ पाते।

    अगर कोई गैंगस्टरों को संरक्षण देता है या गैंगस्टरों से धमकियां लेता है तो प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। वह पूरे पंजाब में डीजीपी और चुनाव आयोग से रिपोर्ट ले रहे हैं।

