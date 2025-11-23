Language
    संगरूर: ट्रक से टकराकर BMW पलटी, आग लगने से दो की मौत

    By Sachin Dhanjas Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:22 PM (IST)

    दिड़बा में दिल्ली-लुधियाना हाईवे पर बीएमडब्ल्यू कार ट्रक से टकराने से दो युवकों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। मृतकों में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी का भांजा भी शामिल है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

    Hero Image

    संगरूर: ट्रक से टकराकर BMW पलटी। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, दिड़बा (संगरूर)। दिल्ली-लुधियाना मुख्य मार्ग पर शनिवार देर रात को गांव काकूवाला के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ट्रक के पीछे से टकरा जाने के कारण हादसे का शिकार हो गई। टक्कर के बाद बेकाबू कार डिवाइडर लांघ कर हाईवे के दूसरी तरफ जा पहुंची व कार में धमाके के साथ आग लग गई। कुछ ही पल में कार आग का गोला बन गई।

    हादसे में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी के भांजे समेत दो युवकों की मौत हो गई, जबकि कबड्डी खिलाड़ी के पुत्र समेत तीन नौजवान घायल हो गए। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत से आग लगने से पहले ही कार सवारों को कार से बाहर निकाला। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर अगली कार्रवाई आरंभ कर दी। आग में जलकर कार पुरी तरह से खाक हो गई।

    जानकारी अनुसार अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रण सिंह रणियां का पुत्र सुनेत सिंह निवासी दिड़बा, रण सिंह का भांजा अरमानजोत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह निवासी उभिया, जसकरण सिंह पुत्र हरविंदर सिंह निवासी दिड़बा, जसकरण सिंह उर्फ जस्सी निवासी कमालपुर व दिलशाद खान पुत्र गुलजार खान निवासी दिड़बा बीएमडब्ल्यू कार में सवार होकर दिड़बा से पातड़ा की तरफ जा रहे थे।

    कार को रण सिंह रणियां का पुत्र सुनेत सिंह चला रहा था, जिसके साथ वाली सीट पर दिलशाद खान बैठा था, जबकि बाकी तीनों पिछली सीट पर बैठे थे। गांव काकूवाला के समीप रात 11 बजे एक ट्रक ट्राले को क्रास करने लगे तो ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इस कारण कार ट्रक के नीचे टकराकर बेकाबू हो गई व कई पलटियां खाने के बाद डिवाइडर से दूसरी तरफ जा पहुंची।

    हादसे में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रण सिंह रणियां के भांजे अरमानजोत सिंह, दोस्त दिलशाद खान की मौत हो गई, जबकि सुनेत सिंह, जसकरण सिंह, जसकरण सिंह जस्सी के गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने सभी को कार में से बाहर निकाला।

    इन्हें सिविल अस्पताल पातड़ा पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने दिलशाद व अरमानजोत सिंह को मृतक करार दे दिया। जबकि घायलों को इलाज जारी है। डाक्टरों ने सुनेत सिंह व जसकरण सिंह की हालत को गंभीर देखते हुए राजिंदरा अस्पताल पटियाला रेफर कर दिया।

    थाना दिड़बा के सहायक थानेदार सुखविंदर सिंह बताया कि सभी युवक 20 से 22 वर्षीय आयु वर्ग के है। मृतक दिलशाद खान के पिता गुलजार खान के बयानों के आधार पर ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी। राहगीर जीवन शर्मा पातड़ा ने कहा कि तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई व बेकाबू होकर डिवाइडर से दूसरी तरफ जा पहुंची।

    कार में सवार नौजवानों को जब बाहर निकल लिया गया तो कार को धमाके के साथ आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कार के समीप भी नहीं जा सकते थे। कार की रफ्तार काफी तेज थी। तेज रफ्तार की वजह से ही हादसा हुआ। मौके पर फायरब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर बुझाया। बिट्टू खान ने नौजवानों से अपील की कि तेज रफ्तार से गुरेज करें। अभिभावक भी अपने बच्चों को एेसे वाहन देने से गुरेज करें।