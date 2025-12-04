चंडीगढ़ से बठिंडा जा रही एसी बस बनी आग का गोला, 40 यात्री थे सवार; गाड़ी जलकर राख

संवाद सूत्र, भवानीगढ़ (संगरूर)। चंडीगढ़ से बठिंडा जा रही एसी स्लीपर बस को यहां के नजदीकी गांव चन्नों के समीप आग लग गई। बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए बस को सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर रोका व सभी यात्रियों को बाहर उतार लिया, जिससे हादसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान होने से बचा लिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बस चालक अरविंदर सिंह ने बात करने से मना कर दिया। आग लगने की वजह एसी में तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है। वीरवार को गांव चन्नों के समीप चंडीगढ़-बठिंडा हाईवे पर चली आ रही प्राइवेट एसी बस को अचानक आग लग गई। बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलता दिखा, धीरे धीरे बस में धुआं फैलने लगा, जिससे यात्री घबरा गए। आग ने बस के पिछले हिस्से में लगे इंजन व एसी वाले कैबिन को अपनी लपेट में ले लिया।

आग का पता चलते ही बस चालक ने हाईवे पर स्थित एक ढाबे के बाहर खाली जगह पर बस को रोक दिया और सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया। लोगों की मदद से कैबिन में पड़े यात्रियों के सामान को उतारा गया। बस में 40 के करीब यात्री सवार थे। कुछ ही समय के बाद आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया।