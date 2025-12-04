Language
    चंडीगढ़ से बठिंडा जा रही एसी बस बनी आग का गोला, 40 यात्री थे सवार; गाड़ी जलकर राख

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    संगरूर के पास चन्नों गांव में चंडीगढ़-बठिंडा हाईवे पर एक एसी स्लीपर बस में आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी 40 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया ...और पढ़ें

    चंडीगढ़ से बठिंडा जा रही एसी बस में लगी आग। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, भवानीगढ़ (संगरूर)। चंडीगढ़ से बठिंडा जा रही एसी स्लीपर बस को यहां के नजदीकी गांव चन्नों के समीप आग लग गई। बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए बस को सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर रोका व सभी यात्रियों को बाहर उतार लिया, जिससे हादसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान होने से बचा लिया गया।

    बस चालक अरविंदर सिंह ने बात करने से मना कर दिया। आग लगने की वजह एसी में तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है।

    वीरवार को गांव चन्नों के समीप चंडीगढ़-बठिंडा हाईवे पर चली आ रही प्राइवेट एसी बस को अचानक आग लग गई। बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलता दिखा, धीरे धीरे बस में धुआं फैलने लगा, जिससे यात्री घबरा गए। आग ने बस के पिछले हिस्से में लगे इंजन व एसी वाले कैबिन को अपनी लपेट में ले लिया।

    आग का पता चलते ही बस चालक ने हाईवे पर स्थित एक ढाबे के बाहर खाली जगह पर बस को रोक दिया और सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया। लोगों की मदद से कैबिन में पड़े यात्रियों के सामान को उतारा गया। बस में 40 के करीब यात्री सवार थे। कुछ ही समय के बाद आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया।

    धू-धू कर जलती बस से आग की लपटें व काले धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगे। कुछ ही समय में एसी बस जलकर राख हो गई। संगरूर से पहुंची दो फायर ब्रिगेड ने बस की आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जल गई थी। पुलिस पार्टी ने लोगों को बस के समीप जाने से रोका।