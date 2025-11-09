Punjab News: रूपनगर में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या, नग्न अवस्था में शव बरामद; चार बच्चों की मां थी महिला
रूपनगर में खैराबाद-मनसूहा खुर्द मार्ग पर एक महिला का नग्न शव मिला, जिसके साथ दुष्कर्म और हत्या की आशंका है। मृतका के देवर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। महिला 8 नवंबर को काम से वापस नहीं लौटी थी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। जांच में दुष्कर्म और तेजधार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, रूपनगर। गांव खैराबाद-मनसूहा खुर्द रोड पर पड़ते जंगली क्षेत्र से शनिवार रात महिला का नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। प्राथमिक जांच में पता चल रहा है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। मृतका गांव खैराबाद की रहने वाली थी। मृतका के देवर शिराज अहमद नूरी के बयान पर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
मृतका चार बच्चों की मां थी। डीएसपी मनजीत सिंह ने बताया कि आरोपित 33 वर्षीय अखिलेश यादव पुत्र राज देव निवासी गांव थारबीटा, जिला सुपोल, बिहार को गिरफ्तार कर लिया है। शिराज अहमद ने बताया कि उसकी भाभी गांव मनसूहा खुर्द में शैलर में नौकरी करती थी। वह रोज सुबह साढ़े आठ बजे काम पर जाती और शाम छह बजे लौटती थी। आठ नवंबर को भी वह सुबह काम पर गई लेकिन शाम को नहीं लौटी।
उन्होंने सात बजे तक इंतजार करने के बाद तलाश शुरू की। शैलर से पता चला कि वह शाम साढ़े पांच बजे छुट्टी कर घर चली गई थी। मनसूहा खुर्द-खैराबाद रोड पर पड़ती खड्ड के पास पहुंचे तो उन्हें एक तौलिया व किसी युवक के पैर की एक चप्पल मिली, जिसके थोड़ी दूरी पर महिला की चप्पल का जोड़ा भी मिल गया।
थोड़ा दूर झाड़ियों में शव मिला। एएसआइ सुखविंदर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में लग रहा है कि मृतका की हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ है, जबकि शरीर पर अनेकों जगह दांतों से काटने के निशान भी हैं। इसके अलावा गर्दन व सिर के पिछले हिस्से में तेजधार हथियार से वार किया गया है। फारेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस मृतका के मोबाइल की भी जांच कर रही है।
