पंजाब के रूपनगर में फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, पिकअप गाड़ी और बाइक की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत

रूपनगर-नंगल मार्ग पर फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिल और पिकअप की टक्कर में रमनजीत सिंह नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रमनजीत सिंह के रूप में हुई है जो अपने गांव जा रहा था। पुलिस पिकअप चालक की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, रूपनगर। रूपनगर नंगल मार्ग पर रेलवे फाटकों के पास फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल और पिकअप गाड़ी में हुई टक्कर में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रमनजीत सिंह (23) पुत्र रणजीत सिंह वासी गांव थली के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार रमनजीत सिंह मोटरसाइकिल पर अपने गांव की ओर जा रहा था। जब वह रूपनगर फ्लाईओवर पर पहुंचा तो फ्लाईओवर पर खड़ी पिकअप गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रमनदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।