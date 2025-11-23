Punjab News: भाखड़ा बांध सुरक्षा चेक पोस्ट पर चली गोली, एएसआई अमर चंद की मौत

जागरण संवाददाता, नंगल। भाखड़ा बांध की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के चेक पोस्ट बरमला में रविवार तड़के हुई फायरिंग की घटना में एएसआइ अमर चंद की मौत हो गई। करीब 5.30 बजे यह घटना उस समय सामने आई , जब पुलिस का दूसरा कर्मचारी ड्यूटी संभालने चेक पोस्ट पर पहुंचा।

अंदर प्रवेश करते ही उसने अमर चंद को गोली लगने से लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरा पाया। तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अमर चंद ने भाखड़ा बांध की ओर जा रही सीआइएसएफ के कर्मचारियों की बस की बैरियर पर एंट्री की थी।

इसके बाद वह बैरक में गए व ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारी को तैयार होने को कहा। फिर वह स्वयं चेक पोस्ट पर लौट गए। कुछ समय बाद जब दूसरा कर्मचारी पहुंचा, तो अमर चंद मृत अवस्था में मिले। अमर चंद को मिले एसएलआर के वैपन से ही गोली चली है।