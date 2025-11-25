Language
    'सिख विरोधी ताकतों का अगला निशाना है SGPC', शिअद प्रधान सुखबीर बादल ने लगाया गंभीर आरोप

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:25 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि सिख विरोधी ताकतें SGPC को निशाना बना रही हैं, सिखों की ताकत को खत्म करने के लिए सरकारी साजिशें हो रही हैं। उन्होंने तख्त श्री हजूर साहिब और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जे के प्रयासों का भी उल्लेख किया। धामी ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित धर्म प्रचार अभियान चलाने और अमृतसर के 450वें स्थापना दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की।

    सिख विरोधी ताकतों का अगला निशाना एसजीपीसी: सुखबीर बादल

    अजय अग्निहोत्री, श्री आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि सिखों की ताकत को खत्म करने के लिए सिखों की सिरमौर संस्थाओं और संगठनों पर कब्जे करने की सरकारी साजिशें हो रही हैं।

    बादल और धामी श्री आनंदपुर साहिब में शिरोमणि कमेटी की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी शताब्दी समागमों के मद्देनजर आयोजित धार्मिक दीवान के दौरान संबोधित कर रहे थे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पिछले समय के दौरान तख्त श्री हजूर साहिब प्रबंधकीय बोर्ड पर महाराष्ट्र सरकार के कब्जे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और तख्त श्री पटना साहिब प्रबंधक कमेटी को सिखों के छीनने के प्रयास होते रहे हैं।

    सिखों को आज भी जागने की जरूरत है। क्योंकि सिख विरोधी ताकतों का अगला निशाना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। बादल ने कहा कि अगर सिख शक्तियों की संस्थाएं ही खत्म हो गईं तो दुनिया भर में सिखों की बाजू पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा।

    उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने हक सच की आवाज बुलंद की थी और आज भी हक सच को जिंदा रखने के लिए जज्बे और दृढता की जरूरत है। एडवोकेट धामी ने कहा कि बीबीएमबी, पंजाब यूनिवर्सिटी, शिरोमणि कमेटी एक्ट और चंडीगड़ पर पंजाब के अधिकार के साथ छेड़छाड़ सरकारों की सपरस्ती में हरकतें क्या नौवें पातशाह की शहादत के विरुद्ध नहीं हैं।

    अमृतसर का 450वां स्थापना दिवस बड़े स्तर पर मनाएगी एसजीपीसी

    एडवोकेट धामी ने एलान किया कि अगले पूरे साल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को समर्पित एक जोरदार धर्म प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। हर घर तक पहुंचकर गुरु साहिब की शिक्षाओं और दर्शन को पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

    उन्होंने एलान किया कि नौवें गुरु की 350वें शहादत दिवस को यादगार बनाने के लिए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर में गुरु पातशाह जी के नाम पर संगत के लिए 1000 कमरों का रेजिडेंशियल कांप्लेक्स बनाया जाएगा। भाई मति दास जी, भाई मति दास जी और भाई दयाला जी के नाम पर ब्लाक भी बनाए जाएंगे। उन्होंने 2027 में श्री अमृतसर शहर का 450वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का भी एलान किया।